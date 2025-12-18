El Ayuntamiento de San Javier invertirá 150.000 euros en adecuar un campo para la Escuela de Fútbol Mar Menor

El alcalde de San Javier José Miguel Luengo junto a las personalidades que participaron en la firma del convenio para la construcción del campo de fútbol

El Ayuntamiento de San Javier y la Escuela de Fútbol Mar Menor han firmado un convenio de colaboración que permitirá la adecuación integral del campo de fútbol del CEIP Joaquín Carrión Valverde, una instalación emblemática para varias generaciones de vecinos.

El acuerdo contempla la cesión del terreno durante cuatro años y una inversión municipal de 150.000 euros, destinada a la creación de un campo de fútbol 11 de césped artificial.

El alcalde, el popular José Miguel Luengo, ha destacado la relevancia del proyecto: "Seguimos aumentando las infraestructuras deportivas en San Javier".

"Hace muy poco contábamos con un solo campo de césped artificial, y hoy ya tenemos varios y sumamos uno más gracias a este acuerdo".

Además, Luengo ha subrayado el crecimiento experimentado por la Escuela de Fútbol Mar Menor: "Ha pasado de tener plazas disponibles a una lista de espera, lo que demuestra el excelente trabajo que están realizando".

Por su parte, el presidente de la Escuela de Fútbol Mar Menor, Paco García, valora el impacto del convenio: "La escuela cuenta con 500 usuarios y una larga lista de espera de niños que hasta ahora no podían practicar deporte por falta de espacio".

"Regalo de Navidad"

La actuación se desarrollará sobre un área de más de 10.000 metros cuadrados, junto al propio CEIP Joaquín Carrión Valverde, cuyos alumnos también podrán beneficiarse de las nuevas instalaciones.

El director del centro, Toni García Arias, ha agradecido el proyecto, calificándolo como “un regalo anticipado de Navidad para los alumnos, que podrán disfrutar de más oportunidades para hacer actividad física en un entorno privilegiado”.

El concejal de Deportes, Sergio Martínez Ros, también ha participado en el acto, que a su juicio refleja el modelo de colaboración entre el Ayuntamiento y los clubes locales para impulsar el deporte base y ampliar las oportunidades de práctica deportiva entre los niños y niñas del municipio.