Cáritas y ELIS Murcia reparten ilusión en Navidad a 2.300 menores vulnerables regalando una segunda vida a los juguetes

Voluntarios de Cáritas en la recogida de juguetes del proyecto "Taller del Juguete"

Las claves nuevo Generado con IA Cáritas y El Limonar International School Murcia han colaborado en una campaña navideña que ha recogido juguetes para 2.300 menores vulnerables en la Región de Murcia. La comunidad educativa de ELIS Murcia ha donado gran cantidad de juguetes de segunda mano, como peluches, coches, juegos de mesa y libros, para darles una segunda vida. Los juguetes son restaurados e higienizados en el Taller del Juguete de Cáritas en Alcantarilla, donde colaboran mujeres en programas de inserción sociolaboral. La iniciativa fomenta la sostenibilidad, el consumo responsable y genera un doble beneficio social, promoviendo la inclusión y la solidaridad en la comunidad.

La solidaridad vuelve a ser protagonista en estas fechas gracias a la colaboración entre Cáritas y centros educativos como El Limonar International School Murcia (ELIS).

Un año más, ambas entidades han puesto en marcha una nueva edición de la campaña navideña de recogida de juguetes, enmarcada dentro del proyecto Taller del Juguete, con el objetivo de llevar alegría a aquellos niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la Región de Murcia.​

La comunidad educativa de ELIS Murcia –alumnos, familias y docentes– ha respondido de forma masiva y generosa a esta iniciativa solidaria. A lo largo de las últimas semanas, se han recolectado multitud de juguetes de segunda mano en buen estado, entre las donaciones, destacan coches, peluches, juegos de mesa, libros y muñecos.

Los juguetes recolectados ya han sido trasladados al Taller del Juguete que Cáritas gestiona en Alcantarilla. Allí comienza un proceso de recuperación en el que participan mujeres vinculadas a programas de inserción sociolaboral.

En las instalaciones del taller, los juguetes donados se someten a tareas de higienización, restauración, clasificación y empaquetado.

Posteriormente, se elaboran lotes personalizados para cada menor, que incluyen entre cuatro y cinco regalos adecuados a su edad y características, distribuidos a través de las 160 parroquias con presencia de Cáritas en la Región.​

Voluntarios organizando los juguetes para su posterior higienización

La campaña no solo tiene un impacto solidario, sino también medioambiental: al promover la reutilización de juguetes, fomenta valores de sostenibilidad, consumo responsable y reciclaje entre los más jóvenes.

El Taller del Juguete representa un doble beneficio social: facilita oportunidades de empleo y formación a mujeres en riesgo de exclusión, y permite que menores en situación desfavorecida reciban un regalo digno en Navidad.​

José Antonio Planes Valero, subdirector de Cáritas Región de Murcia, destaca la relevancia de la implicación de El Limonar International School Murcia: «El compromiso continuado de ELIS durante estos años con la infancia y juventud vulnerable permite que Cáritas celebre de forma especial la Navidad junto a los más de 2.300 niños y jóvenes que acompaña».

Desde ELIS Murcia subrayan: «A través de esta colaboración con Cáritas, el centro escolar transmite a su alumnado la importancia de actuar con empatía, generosidad y responsabilidad social, promoviendo una cultura de participación activa en el entorno social», añade Vanessa Grimward, Directora Ejecutiva de ELIS.