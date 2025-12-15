Lucas (PSOE) anuncia que Cartagena será declarada Lugar de Memoria Democrática por su papel en la dictadura de Franco

Las claves nuevo Generado con IA Cartagena será declarada Lugar de Memoria Democrática por su papel relevante durante la guerra civil y la dictadura de Franco. La ciudad fue escenario de episodios trágicos, como el exilio de miles de republicanos tras la defensa de la legalidad republicana. Se colocarán placas y se crearán itinerarios para recordar lo ocurrido y concienciar sobre la conquista de la libertad. El reconocimiento destaca el papel de Cartagena en hechos históricos como la Guerra de la Independencia, la Insurrección Cantonal y la Guerra Civil.

El Ejecutivo de España ha aceptado la petición de Francisco Lucas, secretario general del PSOE murciano y delegado del Gobierno, para declarar Cartagena: Lugar de Memoria Democrática, por su singular relevancia durante la guerra y la dictadura de Francisco Franco.

​Lucas ha recordado que la ciudad trimilenaria forma parte de la historia fundacional de España y que la historia “ha arrinconado” uno de los episodios más trágicos y decisivos de la contemporaneidad, cuando miles de compatriotas partieron desde estos muelles al exilio, entregados a la defensa de la legalidad republicana y de sus propias vidas.​

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha destacado que el Puerto de Cartagena es un lugar cargado de historia y simbolismo y ha mostrado su orgullo por participar en el homenaje a todos los republicanos y republicanas que tuvieron que exiliarse desde aquí.

Martínez ha confirmado que se iniciará toda la tramitación para declarar Cartagena ciudad de memoria democrática y que se colocarán placas en distintos puntos de la ciudad, configurando itinerarios que cuenten lo ocurrido y cómo se resistió, con el objetivo de conocer la historia y crear conciencia de que la libertad fue conquistada.

Francisco Lucas junto al secretario del Estado de Memoria Democrática en el acto de homenaje a los republicanos

Con esta futura declaración se reconocerá que en Cartagena se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica y por su repercusión en la memoria colectiva.

Todos ellos están vinculados a la memoria democrática, a la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, a la memoria de las mujeres, así como a la represión y violencia sufrida por la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.​

Martínez López ha señalado, además, que este reconocimiento como Lugar de Memoria obedecerá también al papel esencial desempeñado por Cartagena en acontecimientos históricos de primera magnitud como la Guerra de la Independencia, la Insurrección Cantonal o la propia Guerra Civil. De este modo, la ciudad se situará como referencia en la preservación y difusión de la memoria democrática, reforzando su compromiso con la defensa de la libertad y de la democracia