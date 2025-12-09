La UCAM estrena campus en Madrid con 21 medallistas olímpicos para buscar una "proyección internacional"

María Dolores García, presidenta de la UCAM; Saúl Craviotto, máximo medallista olímpico español; Laura Gil, subcampeona olímpica de baloncesto; y Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton, el pasado junio, en el Sports Summit Madrid 2025.

La UCAM desembarca en Madrid. Este martes, a las 18 horas, se inaugura en Torrejón de Ardoz el Campus de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y 21 medallistas olímpicos, como Saúl Craviotto, Carolina Marín o Lidia Valentín.

El Centro de Educación Superior Alma Mater será la denominación oficial que tendrá el Campus de la UCAM, cuya ubicación estará en la avenida Constitución de Torrejón de Ardoz, a media hora del centro de Madrid. "Las instalaciones, modernas y eficientes, se articulan en dos edificios principales que suman más de 11.500 metros cuadrados", según avanza esta universidad privada en la revista institucional de la UCAM.

El complejo se ha diseñado en un antiguo centro de enseñanza, "siguiendo un exhaustivo trabajo arquitectónico acorde a los estándares de accesibilidad", para dotarlo de una zona de aparcamiento y espacios verdes. "Con la apertura de su nuevo Campus de Madrid, con la colaboración del Comité Olímpico Español, la Universidad Católica de Murcia inicia una apasionante etapa en la ampliación de su alcance nacional y su proyección internacional".

"Se trata de un proyecto emblemático, deseado por su fundador, José Luis Mendoza, cuyo legado se materializa ahora con la presidencia de María Dolores García Mascarell, gracias a la inauguración del campus ubicado en Torrejón de Ardoz y la continuidad de la alianza con el Comité Olímpico Español (COE), presidido por Alejandro Blanco".

De hecho, entre los 400 invitados que asistirán al estreno del campus, está confirmada la presencia de Alejandro Blanco, así como del alcalde de Torrejón y los consejeros de Universidades de Madrid y Murcia, entre otras autoridades.

Habrá especialidades

Estas nuevas instalaciones basadas en un modelo de colaboración entre la UCAM y el Comité Olímpico Español, "amplía la dimensión de la unión entre el espíritu olímpico y la calidad del modelo educativo". El Campus Alma Mater apostará por la investigación y estará especializado en salud, deporte y nutrición, contando con aulas especializadas, laboratorios y equipamiento de última generación, adaptado a las necesidades de cada titulación, entre otros equipamientos logísticos.

La puesta de largo de este martes es la primera pica de la UCAM en Madrid, ya que "tiene previsto ampliar su implantación" en la capital de España, según destaca la citada revista institucional.

Todo ello, con el objetivo de seguir proyectando su imagen como una institución docente privada, de carácter global, lo que hasta ahora le ha valido que la consultora Quacquarelli Symonds (QS) le otorgue las 5 estrellas de su Stars Rating.

Además, la UCAM ha sido incluida por primera vez en la clasificación universitaria más valorada del mundo: el QS World University Ranking 2026, que abarca las 1.501 mejores universidades del planeta.