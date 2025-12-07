Miles de turistas acuden al Mercadillo Medieval de Caravaca de la Cruz para vivir un viaje a la Edad Media

Las claves nuevo Generado con IA Miles de turistas visitan Caravaca de la Cruz para disfrutar de su tradicional Mercado Medieval, que llena las calles de color, música y personajes históricos. El Ayuntamiento ha habilitado aparcamientos disuasorios para facilitar la llegada del público ante la gran afluencia de visitantes durante el puente de la Constitución. Más de 200 artesanos vestidos con trajes de época ofrecen demostraciones de antiguos oficios, permitiendo la participación de los asistentes, especialmente niños. El mercado incluye espectáculos gratuitos de animación, música, teatro medieval y exhibiciones en calles y plazas decoradas con motivos medievales.

Las calles de la Ciudad Santa se han llenado de color, música y personajes de otra época con motivo de su espectacular Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz.

Tal es la cantidad de turistas que está recibiendo la localidad desde que se inauguró el mercado este viernes, que el Ayuntamiento ha habilitado aparcamientos disuasorios en distintos zonas, para facilitar la afluencia de público que acude deseoso de disfrutar de la primera gran cita de la Navidad en el Noroeste de la Región de Murcia.

Más de 200 artesanos ataviados con vestimentas de la Edad Media se dan cita durante este puente de la Constitución, para recrear un mercado de época con banderines medievales y personajes para retroceder varios siglos atrás.

El Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz ofrece una gran variedad de artesanía, oficios y tradiciones, con demostraciones del trabajo de los artesanos, permitiendo a los visitantes que puedan participar en exhibiciones.

En algunos de esos puestos se recrearán oficios antiquísimos en los que podrán participar los visitantes, especialmente los niños. Tales como la forja, la elaboración de pan y vidrio, así como tallas de madera, cerámica, hilado de tejido de seda, fabricación de flautas o acuñación de monedas.

Todo ello, aderezado con los espectáculos protagonizados por artistas de primer nivel que han tomado las calles de la Ciudad Santa, con motivo del puente de la Constitución, a lo largo de cuatro días en los que la localidad viajará al pasado, para revivir el esplendor del medievo.

Entre los espectáculos gratuitos previstos, ideales para toda la familia, destacan los de animación con pasacalles, las actuaciones de música, el teatro medieval y las exhibiciones que se desarrollan por calles y plazas que están engalanadas, como cada año, con pendones, banderolas y banderines medievales.