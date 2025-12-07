López Miras reclama a Bruselas destinar más financiación en el presupuesto 2028 de la UE, para "reforzar" la eficiencia hídrica

López Miras en Bruselas, asistiendo esta semana a la en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité de las Regiones. CARM

Fernando López Miras ha viajado a Bruselas esta semana, para asistir a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité de las Regiones, para reclamar más financiación para innovación y nuevas tecnologías aplicadas al regadío en el futuro presupuesto europeo 2028-2034.

"La Región de Murcia es ejemplo mundial en el uso y gestión del agua", tal y como ha subrayado el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras. "Reclamamos más financiación para seguir innovando y mejorando en nuestro sector agrícola e impulsamos actuaciones para que otros países imiten nuestro modelo".

El jefe del Gobierno autonómico ha reclamado "reforzar" la eficiencia hídrica, en el próximo presupuesto europeo, para que eso redunde en la "competitividad" del sector agrícola. Esa es la petición que ha trasladado en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del Comité de las Regiones, de la que López Miras es miembro y que este viernes ha debatido un dictamen sobre el papel de las regiones en la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica.

“Queremos que en la Unión Europea haya un mayor presupuesto para poder invertir en modernizar técnicas de riego y en seguir implementando la última tecnología a nuestra gestión eficiente del agua”, según ha subrayado el presidente, al tiempo que ha recalcado que el debate sobre resiliencia hídrica en los territorios “es fundamental para el futuro de la Región de Murcia”: una comunidad marcada por la escasez de las precipitaciones y su dependencia a las aportaciones del Trasvase Tajo - Segura.

La comisión a la que asistió López Miras en Bruselas, este viernes.

En esa línea, López Miras ha argumentado a la comisión que para impulsar un mejor uso del agua en la Unión Europea, se debe apostar por "la renovación" de los sistemas de regadío, de cara a producir más con un menor consumo hídrico. La propuesta del presidente regional toma como ejemplo la gestión del agua de la Región de Murcia: "Queremos que gestionen el agua de forma eficiente, como ya hacemos otros territorios”.

“La Región de Murcia va por delante del resto del mundo cuando se habla de agua. No hay ningún otro territorio del mundo que pueda competir con nosotros, a la hora de gestionar eficientemente cada gota de un recurso escaso como es el agua”.

Reunión con Roswall

López Miras ha trasladado también estas propuestas a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular, Jessika Roswall, con la que se ha reunido aprovechando su viaje a Bruselas.

El presidente murciano cree que lo justo es que el siguiente presupuesto europeo, para el periodo 2028-2034, “priorice las inversiones" para aquellos territorios que "son vulnerables por el cambio climático, por la desertificación y que tienen que hacer una gestión mucho más eficiente del agua porque sufren un déficit hídrico estructural, como la Región de Murcia”.