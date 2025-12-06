La UMU acogerá los Premios Envasador que reconocerán a Pepa Muñoz de World Central Kitchen y Aquí la tierra de TVE

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Murcia acogerá la entrega de los Premios Envasador, que reconocen la innovación y sostenibilidad en la industria alimentaria y del packaging. Entre los galardonados destacan el programa 'Aquí la tierra' de TVE, por su labor divulgativa, y la chef Pepa Muñoz, por su excelencia gastronómica y compromiso social con World Central Kitchen. La gala rendirá homenaje in memoriam al empresario Tomás López-Zamora, por su contribución al sector de envases y liderazgo en empresas como Mivisa y Eviosys. El doctor Damián García, jefe de cirugía en el Hospital Fundación Jiménez Díaz y natural de Murcia, también será premiado por su trayectoria en innovación médica y terapias avanzadas.

Poner en valor el esfuerzo, la innovación, la sostenibilidad y el talento que impulsan la industria alimentaria, conservera y del packaging en España. Este es el objetivo de los Premios Envasador, unos galardones impulsados por la multinacional norteamericana Sonoco, mundialmente conocida por fabricar las latas de las famosas patatas Pringles.

"La segunda edición de los Premios Envasador llega para consolidar su propósito: visibilizar a empresas, instituciones y personalidades, cuyo trabajo tiene un impacto real en la sociedad, ya sea desde la innovación tecnológica, la investigación, la comunicación, la sostenibilidad o el liderazgo humano", tal y como ha reflexionado Philippe Cazeaux, director comercial de Sonoco Consumer Packaging.

La multinacional envasadora norteamericana tiene presencia global y hace dos años escogió a la Región de Murcia para albergar estos galardones, por la gran labor que desempeña su filial con sede en Las Torres de Cotillas.

"Contaremos con líderes empresariales del sector agroalimentario, responsables de compañías premiadas y miembros del ecosistema académico", según avanza Philippe Cazeaux. "Como en la edición anterior, la ceremonia reunirá a figuras clave de toda España y de la Región de Murcia".

Por segundo año consecutivo, la Universidad de Murcia albergará la entrega de premios que tendrá lugar en el Paraninfo de la Merced, el próximo jueves, a las 18.30 horas. Entre los premiados destacan el programa Aquí la tierra de TVE, por su labor de divulgación durante una década, para acercar al gran público el mundo rural, la agricultura, la naturaleza, el clima, y el valor del sector agroalimentario.

Jacob Petrus, presentador de Aquí la tierra. TVE

Además, se reconocerá la carrera de la chef Pepa Muñoz, marcada por su excelencia gastronómica y compromiso social y solidaridad, contribuyendo con su labor en proyectos globales como World Central Kitchen: la fundación impulsada por José Andrés, uno de los chefs más reconocidos en todo el mundo, por su trabajo de asistencia humanitaria en catástrofes extremas, como los terremotos de Haití en 2010, o el genocidio de Israel en Gaza.

Pepa Muñoz, propietaria del restaurante madrileño El Qüenco de Pepa, es la representante en España de World Central Kitchen y al día siguiente de la terrible DANA que arrasó Valencia fue la primera en desplegar por los pueblos de la zona cero, a miles de voluntarios con ollas y sartenes bajo el brazo para ayudar a los damnificados.

La segunda edición de los Premios Envasador contará con la asistencia del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez; así como Francisco José Torres y Francisco Juan Giménez, concejales de Industria y Comercio del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, entre otras autoridades políticas.

La Región de Murcia tendrá su cuota entre los premiados con el doctor Damián García, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Este facultativo, natural de la capital del Segura y licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia, atesora una trayectoria ejemplar en investigación, innovación médica y terapias avanzadas. También destaca por su liderazgo al frente de unidades punteras de cirugía y medicina regenerativa.

Homenaje in memoriam

La gala también servirá para rendir un sentido homenaje in memoriam al empresario Tomás López-Zamora (Caravaca de la Cruz, 1954), cuya pérdida deja una huella profunda marcada por el liderazgo, la entrega y la contribución al crecimiento del sector, tras casi medio siglo vinculado a la fábrica de envases nacida en Las Torres de Cotillas como Mivisa.

López-Zamora falleció el pasado mes de julio a los 70 años y su carrera le llevó a lo más alto, como CEO de Eviosys, la multinacional fabricante de envases que sucedió a Mivisa. El último gran éxito de este empresario caravaqueño fue capitanear la adquisición de Eviosys por la norteamericana Sonoco, fabricante de las latas Pringles, por 3.900 millones de dólares.