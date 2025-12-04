El Ayuntamiento de San Javier aprueba el mayor presupuesto de su historia para 2026: 68,7 millones de euros Ayuntamiento de San Javier Región de Murcia

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, que alcanza los 68.716.305,71 euros, un 6,29% más que el año anterior. Este es el presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento. Las inversiones crecen un 46%, hasta 9,1 millones de euros.​

El alcalde, José Miguel Luengo, lo califica de “ilusionante y transformador”, basado en el programa electoral y enfocado en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Se congelan los impuestos directos, con una bajada del 18% en el IBI rústico, y el endeudamiento se mantiene en el 37% de los ingresos corrientes, muy por debajo del límite legal del 110%.​

Entre las principales novedades destaca el nuevo transporte urbano con cinco rutas por todo el municipio, que se licitará en enero de 2026 con 1,1 millones de euros. También se crean 21 plazas de policía local, se invierten 1,5 millones en asfaltado y se urbaniza la fase antigua del polígono Los Urreas con 2,5 millones, que se repercutirán a los propietarios. Otros proyectos incluyen nuevos contratos para vía pública y parques, el Centro Cultural Aeronáutico, el Centro de Servicios Sociales y la regeneración del paseo marítimo de Castillicos a El Atalayón.​

El concejal de Hacienda, Héctor Verdú, resalta el aumento del 155% en transferencias de capital para inversiones, gracias a fondos europeos que financian más del 60% de ellas. El Ayuntamiento ha obtenido 15 millones de estos fondos hasta 2030 vía la Estrategia “Alzando el vuelo”. Los gastos corrientes suben a 29,6 millones por actualizaciones de contratos y nuevos servicios como el quinto contenedor.​

En ingresos, los impuestos directos prevén 28,465 millones, 65.000 euros más, a pesar de las rebajas. Se contratará un préstamo de 3,3 millones, un millón menos que en 2025, y se amortizará 2,7 millones de deuda. El presupuesto se aprobó con los 11 votos del PP, en contra PSOE y Vox, en una sesión extraordinaria sin cinco concejales de la oposición.