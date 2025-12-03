La UCAM estrena su hospital veterinario universitario en La Noria que une tecnología puntera y atención 24 horas

Una exhibición equina, este martes, durante el estreno del Hospital Veterinario de la UCAM, ubicado en el Centro Comercial La Noria. UCAM

La UCAM ha inaugurado un hospital veterinario universitario en La Noria, Murcia, con tecnología avanzada y atención 24 horas. El hospital dispone de más de 2.000 metros cuadrados, divididos en áreas para pequeños y grandes animales, y está equipado con quirófanos, sala TAC y simuladores clínicos. El centro combina formación práctica para estudiantes de veterinaria con servicios clínicos de calidad para la comunidad y el bienestar animal. Murcia se posiciona como referente nacional en veterinaria al contar ahora con más de un hospital universitario de este tipo, junto a Madrid y Valencia.

La UCAM ha estrenado un hospital de veterinaria puntero, para ayudar a los alumnos universitarios en su enseñanza. La inauguración de este centro sanitario marca un hito para la formación en veterinaria en la Región de Murcia. Este centro supera los 2.000 metros cuadrados y divide sus servicios en dos áreas principales: una para pequeños animales y otra para grandes animales.

Un espectáculo de baile equino al ritmo de la “salve rociera” fue uno de los momentos más especiales de la inauguración. En los momentos previos al inicio de la ceremonia se respiraba una gran expectación. Pasadas las doce del mediodía, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, llegaba a las instalaciones y con un cálido apretón de manos era recibido por la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell. y la vicedecana de veterinaria, Llanos Martínez.

En el acto de inauguración, este martes, San Francisco de Asís ha sido el encargado de bendecir al hospital: un centro sanitario que estará situado en el Centro Comercial La Noria.

Las instalaciones cuentan con servicio durante las 24 horas, se mantiene durante todos los días de la semana. Dos quirófanos, una sala TAC o numerosas zonas de preoperatorio son algunas de las salas que podrán utilizar los alumnos de primero hasta tercero del grado de veterinaria de la UCAM. Además, integra herramientas como el simulador clínico K9 Diesel para perros.

"Un nuevo hito en la Región de Murcia, de la mano de la UCAM, con el nuevo Hospital Veterinario Universitario. Una infraestructura que refuerza la formación práctica, la innovación y la atención clínica en el ámbito veterinario. Seguimos fortaleciendo nuestro sistema universitario", tal y como ha reflexionado López Miras en su cuenta de X.

La Universidad Católica de San Antonio ha apostado por el mejor software de gestión veterinaria: QVET. Esta herramienta será clave en los procesos llevados a cabo. En su interior, el hospital cuenta con instalaciones únicas que llamaban la atención de quienes realizaban el primer tour. En su trayecto, López Miras reaccionaba sorprendido ante el gran ruedo del que dispone el hospital, allí tuvo lugar un espectáculo de baile equino, al son de la “salve rociera”.

López Miras destacó que este hospital "consolida" el liderazgo regional en veterinaria. Murcia se une ahora a Madrid y Valencia como una de las pocas comunidades con más de un hospital universitario de este tipo. Avanza la innovación, investigación y sanidad animal.

El nuevo hospital veterinario de la UCAM no solo es un espacio para la enseñanza, sino también un centro dedicado a prestar servicios de calidad a la comunidad. Equipado con tecnología de punta, ofrece diagnósticos rápidos y tratamientos efectivos que mejoran la salud animal en Murcia.

Además de los espacios clínicos, el hospital cuenta con aulas y salas de estudio donde los alumnos pueden aprender con simuladores y técnicas virtuales, lo que reduce errores y aumenta la confianza antes de atender pacientes reales. Esta doble función docente y sanitaria convierte al hospital en un referente en la formación.

Una característica única del hospital es su compromiso con la atención continua, permitiendo que tanto las mascotas como los animales de granja reciban cuidado especializado, lo que refleja la importancia que la UCAM le da al bienestar animal.