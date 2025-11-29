Miras ante el 30-N: "España no aguanta más, necesita unas instituciones limpias, y devolver la credibilidad a la política"

El actor Richard Gere, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este viernes, en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

Fernando López Miras ha hecho un llamamiento a toda la militancia del PP de la Región de Murcia, para secundar la convocatoria que ha lanzado para este domingo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras el ingreso en prisión del exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, en un nuevo episodio del 'caso Koldo' que pone en un brete la viabilidad de la legislatura para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Este domingo tiene que escucharse nuestra voz, la de la gran mayoría de los españoles, la voz de quienes creemos y defendemos la democracia", tal y como ha reflexionado López Miras, en el toque de arrebato a las huestes populares que ha lanzado a través de su cuenta personal en X.

El punto de encuentro será el Templo de Debod en Madrid, a las 12 horas, a menos de 900 metros de la calle Ferraz: la sede del Partido Socialista. Alberto Núñez Feijóo anunció esta convocatoria como una concentración "cívica" y "sin siglas", para que la sociedad española muestre su sentir "contra los corruptos y quienes los sostienen", en referencia a Pedro Sánchez, por no convocar un adelanto electoral, a la vista de los casos de corrupción que se han cobrado la cabeza de dos secretarios de organización: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"Tiene que escucharse la voz de la gran mayoría de españoles que defendemos la democracia. Por respeto a la ley, la Constitución, la separación de poderes y contra la corrupción, nos vemos este domingo en Madrid", según ha insistido el presidente del Ejecutivo de la Región de Murcia y líder del PP murciano, al tiempo que ha recordado a todos los interesados en sumarse a esta concentración cívica que deben dirigirse a la sede del PP en su localidad.

López Miras, tras haberse dado un baño de multitudes este viernes, recibiendo al actor Richard Gere, para colocar la primera piedra del Gimnasio Pediátrico Aladina para niños con cáncer en La Arrixaca, no ha dudado en incidir en el mensaje del líder de su partido Núñez Feijóo al recalcar que se trata de una convocatoria sin siglas políticas, abierta a todos los partidos y sus simpatizantes y militantes, con el objetivo de "devolver la democracia a los españoles".

De esta forma los populares vuelven a mostrar su lado más activista, tomando la calle, a pesar de que a la cita se puede sumar Vox y eso dará munición al PSOE para insistir en su mensaje de que el PP no puede llegar al palacio de la Moncloa sin el apoyo de la ultraderecha de Santiago Abascal.

"España necesita unas instituciones limpias, devolver la credibilidad a la política y que los servidores públicos dediquemos cada minuto a lo que nos corresponde, a trabajar por los ciudadanos", tal y como ha argumentado el presidente de la Región de Murcia y líder de los populares murcianos, para que las 45 agrupaciones del partido se sumen a la convocatoria.

"Tenemos un Gobierno en España dedicado a tapar la corrupción. España no aguanta más, se han traspasado todas las líneas rojas".