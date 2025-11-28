La UCAM tendrá voz en el Consejo Económico y Social de la ONU y elegirá representantes en Nueva York, Ginebra y Viena

Las claves nuevo Generado con IA La UCAM ha sido acreditada como consultora en el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), lo que reconoce su labor académica, investigadora y social. La universidad podrá intervenir en reuniones, conferencias y sesiones del ECOSOC, así como organizar eventos complementarios y presentar declaraciones escritas y orales. La UCAM podrá compartir su producción científica y contribuir a debates globales relevantes, como los de la Comisión de Estupefacientes o el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. La institución designará representantes oficiales en las sedes de la ONU en Nueva York, Ginebra y Viena, fortaleciendo su presencia internacional.

La UCAM ha sido acreditada como consultora en el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC). Tal distinción reconoce su labor académica, investigadora, social y abre a la institución a oportunidades de participación en iniciativas y debates globales impulsados por la Organización de las Naciones Unidas.

La Universidad Católica de San Antonio (UCAM) ha emitido un comunicado donde subraya que este "reconocimiento" le permite intervenir en reuniones, sesiones y conferencias del Consejo Económico y Social, así como abrir y coorganizar eventos complementarios y presentar declaraciones escritas y orales en los formatos previstos para las organizaciones con este estatus consultivo.



Además, podrá compartir su producción científica con la comunidad internacional y contribuir a debates de alcance global, como los de la Comisión de Estupefacientes de la UNODC, la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo o el High-Level Political Forum on Sustainable Development, donde se abordan cuestiones decisivas para el futuro de la humanidad.

Otro de los aspectos destacados de esta acreditación es que la UCAM podrá organizar eventos complementarios en las sedes de la ONU, dentro del marco de los actos aprobados por las respectivas comisiones. Del mismo modo, el Consejo Económico y Social podrá solicitar a la Universidad Católica de San Antonio: informes, estudios o contribuciones técnicas en áreas relacionadas con su actividad académica e investigadora.

Desde la institución docente con sede en el Campus de los Jerónimos también avanzan que harán aportaciones al trabajo que desarrolla la ONU, actualizando de forma permanente su información institucional en la plataforma ESANGO, además de designar a representantes oficiales en Nueva York, Ginebra y Viena.