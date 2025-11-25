Alfonso Guerra insta a los partidos a recuperar "el espíritu de la Transición" y alerta de que "la democracia es frágil"

El expresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, este lunes por la noche, acompañado del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia German Teruel y el presidente de la Fundación Cajamurcia Carlos Egea Krauel. Marcial Guillén / EFE

Alfonso Guerra sigue en forma y este lunes lo demostró durante su intervención en el ciclo de conferencias 'Pensar la democracia', organizado por la Fundación Cajamurcia. El exdirigente socialista lanzó reflexiones de calado ante un foro que estaba lleno hasta la bandera: "La democracia es siempre frágil. Creer que, una vez construida, ya funciona sola y no enfrentará amenazas es un error"

El que fue exvicepresidente del Gobierno que lideró Felipe González, aprovechó su intervención en este foro en tiempos donde el discurso político está marcado por la polarización, para apelar al espíritu de diálogo y consenso que marcó la Transición en España tras la muerte del dictador Francisco Franco.

"Tras la muerte de un dictador, las fuerzas políticas procedentes del régimen y las que habían luchado por la democracia fueron capaces de ponerse de acuerdo", tal y como subrayó Alfonso Guerra, en una conferencia de la que se hizo eco la agencia EFE.

A lo largo de su intervención en la que repasó un periodo clave en nuestro país y que vivió en primera persona Alfonso Guerra, uno de los hombres que aún sigue siendo un referente en el PSOE, el político sevillano detuvo en momentos clave para recordar que el entendimiento entre los partidos políticos, de todo signo e ideología, permitió redactar la Constitución de 1978, abriendo un periodo de democracia que llega hasta nuestros días.

"Estaba allí y sé lo que pasó", subrayó Alfonso Guerra, antes de instar a los grandes partidos a que recuperen "el espíritu del consenso y de la Transición", frente al preocupante ascenso de la extrema derecha con Vox. "Construir un gigante cuesta mucho; derribarlo, muy poco".

El Fiscal General

Alfonso Guerra fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de España, desde 1982 hasta 1991, y no rehuyó temas que están marcando la actualidad política, como el 'caso Koldo' que ya se ha cobrado la cabeza de dos secretarios de organización del PSOE: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El exvicepresidente del Gobierno aseguró que puede ser que fueran "comportamientos individuales no afectando a la organización", pero recordó que "ocuparon cargos de responsabilidad muy alta dentro del partido", en el momento en el que se cometieron los presuntos delitos de esta trama destapada por la UCO. "No se puede mirar hacia otro lado, ni decir que eso era gente que ya no tiene nada".

Tampoco eludió pronunciarse sobre la sentencia que ha condenado a Álvaro García Ortiz, obligándole a dimitir como Fiscal General del Estado: "Todo el mundo tiene derecho a expresar conformidad o disconformidad". "No es ninguna novedad en la historia jurídica española". Incluso tuvo tiempo de bromear, negando cualquier posibilidad de que Baltasar Garzón sea nombrado como sucesor en ese puesto: "No me haga reír, hombre, no me haga reír".