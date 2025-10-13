El puerto de Cartagena presenta en Copenhague su estrategia de hidrógeno verde que apuesta por la transición energética

El puerto de Cartagena ha presentado su estrategia para impulsar el hidrógeno verde en la World Hydrogen Week 2025 que se ha celebrado en Copenhague.

“Cartagena es uno de los principales puertos energéticos e industriales del sur de Europa, y el primer puerto industrial de España, y estamos trabajando activamente para convertirnos en un hub de hidrógeno verde y sus derivados”, según ha destacado Fermín Rol, jefe del Área de Proyectos Estratégicos, Innovación y Fondos Europeos de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC).

La World Hydrogen Week 2025 es el evento internacional más importante del sector del hidrógeno y Fermín Rol ha participado como ponente en el panel 'Portugal and Spain – Realities and hurdles facing hydrogen projects', para abordar los retos a los que se enfrentan los puertos del sur de Europa en el desarrollo de la economía del hidrógeno.

"La ubicación estratégica del puerto, junto con el alto potencial solar del sureste español, nos permite ofrecer energía renovable competitiva para la producción y exportación de hidrógeno verde y derivados hacia el norte de Europa”, tal y como ha apuntado Rol, en este evento que reúne cada año a más de 3.000 expertos del sector energético, empresas, instituciones y puertos de todo el mundo.

Rol ha apostado por establecer acuerdos comerciales y logísticos entre los centros productores del sur de Europa y los consumidores del norte, para que los proyectos puedan avanzar. “Los puertos no solo somos infraestructuras al final de la cadena de valor, sino actores activos en la transición energética. Debemos conectar a productores y compradores para hacer realidad la economía del hidrógeno”.

También ha destacado que los puertos industriales de España cuentan con una larga experiencia en el manejo de hidrocarburos y productos químicos: “Están mejor preparados para asumir los nuevos tráficos asociados al hidrógeno y sus derivados, como el amoníaco o el metanol verde, que requieren un alto nivel de seguridad y conocimiento operativo”.