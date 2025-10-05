El puerto de Cartagena invertirá 11,6M para consolidarse como nodo logístico del Mediterráneo en graneles sólidos y líquidos

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) invertirá 11,6 millones de euros en la obra de desdoblamiento del vial principal, para consolidar el crecimiento del puerto como nodo estratégico para el tráfico de graneles sólidos y líquidos.

“La implantación de esta nueva infraestructura permitirá mejorar la competitividad operativa del puerto, ampliar su capacidad de servicio a la cadena agroalimentaria nacional e internacional, y fomentar el crecimiento sostenido de tráficos vinculados a sectores clave de la economía apostando por el empleo local”, según destaca el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández.

El proyecto incluye la construcción de naves de almacenamiento, tolvas ecológicas y cintas para carga y descarga con aspiración, sistemas básculas, control de accesos, así como mejoras en el acceso y urbanización.

De modo que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha aprobado otorgar las parcelas 1 y 2 de la Zona Logística de la Ampliación de la Dársena de Escombreras. Esta infraestructura refuerza el posicionamiento internacional del puerto de la ciudad cartagenera para atraer operadores estratégicos del sector.

Reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena. APC

La parcela 1, con una superficie de 15.769 metros cuadrados, ha sido concedida a Ership S.A.U., por un plazo de 40 años, para la manipulación y almacenamiento de graneles agroalimentarios, especialmente cereales, con un tráfico mínimo garantizado de 250.000 toneladas anuales. Ership es el principal operador logístico del puerto en movimiento de graneles sólidos con 6 millones de toneladas cada año.

La parcela 2, con una superficie de 49.753 metros cuadrados, ha sido adjudicada a Bunge Ibérica, con una concesión de 25 años, para la construcción y explotación de una instalación industrial destinada a la manipulación, almacenamiento y tratamiento de graneles líquidos, principalmente aceites vegetales y productos para biocombustibles, con un tráfico mínimo de 376.000 toneladas.

“La repercusión positiva para la Autoridad Portuaria se traduce no solo en los ingresos garantizados, sino en la generación de actividad económica de alto valor añadido, empleo local y regional y posicionamiento internacional como nodo logístico energético del Mediterráneo”.