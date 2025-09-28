Feijóo rescata la idea de un Pacto Nacional del Agua con 40.000M para acabar con luchas hídricas entre CCAA

Llevar agua desde donde sobra hasta donde hace falta. Este principio básico de solidaridad hídrica entre territorios es el que ha argumentado Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, para volver a reafirmarse en su compromiso de aprobar un Pacto Nacional del Agua, en caso de convertirse en presidente del Gobierno.

Núñez Feijóo se comprometió a cerrar un acuerdo sobre agua con las 17 comunidades autónomas, en un acto que el PP celebró en los Salones El Atardecer de Alcantarilla, en febrero de 2023, y dos años y siete meses después, en el Teatro Circo de Murcia, por segunda vez en tierras murcianas, el líder popular ha insistido en su promesa y la ha dotado de un presupuesto: 40.000 millones de euros.

El eje central de la cumbre de barones del PP era aprobar un plan integral sobre políticas migratorias, firmado por todos sus dirigentes autonómicos, pero el presidente nacional del partido ha tenido en cuenta que la sede de este cónclave popular era Murcia: una comunidad cuya agricultura depende en parte de las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura, y por ese motivo, en su discurso, el agua ha copado un apartado destacado.

"El Partido Popular, efectivamente, habla de agua con sentido, pero no enfrentando, sino planificando", tal y como ha subrayado Núñez Feijóo, lanzando un dardo a las decisiones adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, para recortar 103 hectómetros cúbicos de las aportaciones del trasvase de la cuenca del Tajo a la del Segura.

Esa decisión satisface la postura del presidente de Castilla -La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), frente a las demandas de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana -gobernadas por el PP-. Pero Núñez Feijóo, este domingo, ha defendido que en las políticas hídricas del Gobierno de España debe primar el principio de solidaridad hídrica entre autonomías.

"Hemos de reutilizar el agua, hemos de reciclar el agua, y cuando hayamos reutilizado y reciclado el agua al cien por cien, y cuando aún así falte agua, hay que traer el agua de los sitios donde sobra porque eso es lo razonable".

Habrá un Pacto Nacional del Agua cuando @NunezFeijoo sea Presidente del Gobierno.



La política hídrica necesita planificación, rigor, seriedad y consenso. Todo lo contrario que promueve Sánchez, que sigue empeñado en enfrentar y dividir a los españoles. pic.twitter.com/s66EO4f4B3 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) September 28, 2025

La reflexión hídrica de Núñez Feijóo ha despertado los aplausos de las 1.100 personas que han llenado el Teatro Circo de Murcia, entre las que se encontraban miembros de Proexport: la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia.

"El Pacto Nacional del Agua está dotado con 40.000 millones de euros, para acabar de una vez con tierras secas que necesitan, simplemente, el agua que sobra en las tierras húmedas. Eso es un Estado, eso es la solidaridad, eso es un proyecto nacional, eso es unir a la gente y no enfrentarla", según ha arengado el líder nacional del PP, volviendo a aludir a las disputas políticas que las decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica están generando entre Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Este Pacto Nacional del Agua, tan ansiado en el Levante, figura en el cuarto epígrafe de la 'Declaración de la Región de Murcia', dedicada a la defensa del sector primario. Esto es lo que dice literalmente el punto número seis de este documento:

“Insistimos en la necesidad de un Pacto Nacional por el Agua que determine la planificación hídrica como una política de Estado. Las infraestructuras hídricas, que se concretarán en un capítulo específico del plan nacional de infraestructuras anteriormente citado, son un pilar irrenunciable de la sostenibilidad y del futuro del medio rural, junto con los avances en las técnicas de regeneración y reutilización del agua”.

“Con visión de estado, inversión y gestión, lograremos agua para toda España y conseguiremos que sea un elemento vertebrador para nuestro país. En el ámbito de los regadíos, es necesario seguir apostando por una política de modernización y la aplicación de innovaciones que permitan una reducción energética y huella hídrica”.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha referido a ese punto del documento y al discurso del líder nacional del PP, avalando su promesa de blindar el Trasvase Tajo-Segura dentro de un acuerdo nacional: "Habrá un Pacto Nacional del Agua cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno. La política hídrica necesita planificación, rigor, seriedad y consenso. Todo lo contrario que promueve Sánchez, que sigue empeñado en enfrentar y dividir a los españoles".

López Miras (c), este domingo, a su llegada al Teatro Circo de Murcia, junto a Núñez Feijóo y otros dirigentes autonómicos.

El apartado cuarto es un monográfico en defensa del sector primario que apuesta por poner en marcha políticas en España y en Europa, que generen "certidumbre" en el sector de cara al futuro y "reconozcan el papel esencial que desempeñan los agricultores, ganaderos y pescadores en nuestra sociedad, como garantes de la alimentación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuestros territorios".

De hecho, Núñez Feijóo ha sentenciado durante su speech que “sin el sector primario dónde está la soberanía alimentaria de un país”.

De modo que los barones autonómicos han firmado un documento en "defensa" de agricultores, ganaderos y pescadores: "Por ello, nos comprometemos a impulsar las reformas normativas que necesitan, ejecutar inversiones clave para ganar en competitividad, así como emprender todas aquellas acciones necesarias en todos los niveles administrativos para lograrlo".

Entre las medidas destaca una reducción de los trámites burocráticos mediante un plan de simplificación administrativa; el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la productividad de las explotaciones y flotas; favorecer el emprendimiento rural; rebajar impuestos y aprobar la Ley de Fiscalidad Agraria para reconocer al sector como estratégico. También se quiere impulsar actividades tradicionales como la silvicultura, el pastoreo conducido, la ganadería extensiva o la actividad cinegética.

Una vista aérea del Teatro Circo de Murcia. PP

La inmigración es el hilo conductor de esta Declaración de la Región de Murcia, de modo que en el sector primario también se prevén medidas para garantizar la mano de obra, ya que en comunidades como Murcia 6 de cada 10 jornaleros agrícolas son africanos.

Los barones populares proponen establecer "un sistema ordenado y seguro" de contratación en origen de migrantes temporales, adaptado a las necesidades reales de la producción.

"Del mismo modo, impulsaremos la Ley Nacional para el Relevo Generacional que permita dar una respuesta integral a jóvenes, nuevos agricultores, ganaderos y pescadores, mujeres y emprendedores en zonas despobladas. Durante los 5 primeros años de actividad, los jóvenes que se incorporen al sector primario tendrán la fiscalidad más atractiva de Europa".

La citada ley busca acabar con la España vaciada: "Una gran parte de los municipios de España se está despoblando ante la pasividad del Gobierno central, que no invierte lo suficiente ni presta atención a las necesidades del mundo rural, perdiendo con ello un importante capital humano, económico, cultural y turístico. Desde el Gobierno central, nos comprometemos a contribuir a su dinamización".

Para poner en marcha todas esas medidas hacen falta fondos y es clave contar con herramientas en Europa: "Exigimos una defensa de la Política Agraria Común y la Política Pesquera Común por parte del Gobierno. Manifestamos nuestra disconformidad con las reformas de la PAC y la PPC, por parte de la Comisión Europea. Pedimos al Gobierno central que ejerza su potestad, a través del Consejo Europeo, para obtener un presupuesto suficiente, independiente y ajustado a la inflación".

Alberto Núñez Feijóo considera que el documento recoge las necesidades del sector primario "con sentido” porque para el PP “la agricultura no es un jardín”.