San Javier chequeará con la UMU la salud de los mayores de 60 años para optimizar su envejecimiento activo

Mejorar las condiciones de vida de los vecinos mayores de 60 años. Ese es el objetivo del programa “Envejecimiento 2.0” del Ayuntamiento de San Javier y que tiene previsto chequear el estado de salud de la franja de población con esa edad, en colaboración con el Grupo Movement Sciences and Sport de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UMU.

Las revisiones pretenden hacer un diagnóstico general de la condición física y psico-social que presenta la población adulta del municipio, para optimizar la intervención en materia de envejecimiento activo. Las revisiones las realizará un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte, a aquellos mayores de 60 años que decidan acudir voluntariamente para someterse a un test.

La concejal de Derechos Sociales y Familia de San Javier, María del Mar Pérez, anima a los vecinos a participar porque “nos permite tener una visión integral y actualizada del estado de la población adulta del municipio, de cara a las propuestas de intervención".

Las pruebas físicas y psicológicas serán sencillas para los mayores que quieran participar en este chequeo. Entre otras variables, se analizará su riesgo de sarcopenia, su índice masa corporal, cintura, talla, e índice de conicidad. También se tendrán en cuenta otros factores psicosociales como su satisfacción con la vida, la valoración de la depresión y el apoyo social recibido.

Objetivo: 300 personas

Los mayores de 60 años interesados en este chequeo tendrán que presentar su DNI y vestir ropa cómoda. Las evaluaciones se celebrarán de 9.30 a 14 horas. La primera convocatoria tendrá lugar en el centro de personas mayores de Santiago de la Ribera, este lunes, y en el centro de mayores de El Mirador, este martes.

El 29 de septiembre, en el centro de La Manga del Mar Menor, y el 30 de septiembre, en el pabellón auxiliar del Polideportivo de San Javier. También habrá otra convocatoria, el 6 de octubre, en el centro de mayores de San Javier. Desde el Ayuntamiento, se espera contar con 300 personas a lo largo de esas fechas, ya que es la cifra necesaria para aportar valor estadístico a los resultados.

Una vez finalizadas las mediciones, se realizará un informe que sustente la intervención comunitaria para el envejecimiento activo de los mayores de 60 años. También se elaborarán informes individuales, para cada persona participante, con los datos arrojados de su reconocimiento y una serie de recomendaciones personalizadas para poder mejorar su calidad de vida.