El ejemplo de "superación" del muleño Felipe Cabrera: Campeón Internacional de Culturismo Natural en Portugal

Felipe Cabrera se ha convertido en el primer atleta muleño en proclamarse Campeón Internacional de la WNBF de Culturismo Natural, en el campeonato celebrado en Portugal.

Este éxito deportivo le abre una nueva etapa en su carrera, ya que entrará en el circuito internacional para representar a España en citas como el Campeonato de Holanda -previsto en octubre-.

El logro deportivo de Felipe Cabrera no ha pasado desapercibido para el Ayuntamiento de Mula porque ha sido protagonista de una recepción oficial con el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, y el concejal de Deportes, Vicente López, a la que el flamante campeón internacional ha acudido acompañado de su hermano Pedro José Cabrera -uno de los pilares de su destacada trayectoria-.

“Felipe transmite con su trayectoria valores de esfuerzo, disciplina y superación que son un ejemplo para nuestros jóvenes”, según ha destacado el alcalde muleño durante la recepción.

El alcalde de Mula (c) posando con el flamante campeón internacional.

Moreno también ha destacado que este éxito en la WNBF se produce en Culturismo Natural: "Una modalidad natural y saludable como el culturismo que rechaza sustancias químicas, se convierte en un referente de vida sana y compromiso con el deporte".

Durante la recepción, el alcalde trasladó al culturista "el compromiso" y "el apoyo" del Ayuntamiento de Mula, de cara a sus próximas competiciones.

Tanto el regidor como el edil le agradecieron a Felipe Cabrera y a su familia "el esfuerzo y sacrificio que hay detrás de este éxito" porque su victoria "sitúa a Mula en el mapa deportivo internacional y sirve de ejemplo para todos".