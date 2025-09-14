Miras firma un manifiesto agro para exponer a Europa sus prioridades en la PAC: "El futuro del campo está en juego"

“El futuro del campo está en juego”. Tales palabras han sido las utilizadas por Fernando López Miras para dimensionar el manifiesto conjunto que el presidente del Gobierno de la Región de Murcia ha firmado con las organizaciones agrarias Coag, Asaja, Upa y Fecoam, para reclamar que el futuro marco financiero plurianual de la UE y la Política Agraria Común (PAC) protejan la singularidad del sector agrario murciano.

López Miras ha recalcado que este acuerdo que ha firmado con el sector agrario “tiene un objetivo claro: decirle a Europa que la viabilidad de la agricultura depende de una PAC que ofrezca una respuesta de verdad a las necesidades de los agricultores”.

El manifiesto subraya la necesidad de que la Política Agraria Común, para el periodo 2028-2034, destine financiación suficiente adaptada a la inflación y apueste por medidas que ayuden al relevo generacional, la defensa de la agricultura; la ganadería familiar, o el diseño de una hoja de ruta en materia de agua, recordando que la Región de Murcia es uno de los territorios más áridos de Europa. De hecho, el texto recalca que se necesita "con urgencia" una estrategia de resiliencia hídrica que permita afrontar el desafío estructural de la escasez de agua. "Firmamos un acuerdo importantísimo con las organizaciones agrarias para reclamar juntos a Europa una PAC que responda a las necesidades de nuestra agricultura", tal y como ha insistido el presidente murciano.

Firmamos un acuerdo importantísimo con las organizaciones agrarias para reclamar juntos a Europa una #PAC que responda a las necesidades de nuestra agricultura.



Remitiremos también nuestras reivindicaciones al Gobierno de España.



Si unimos fuerzas, lo conseguiremos. pic.twitter.com/DFhPKon38e — Fernando López Miras (@LopezMirasF) September 12, 2025

“La Unión Europea debe ser sensible a nuestra realidad, al desafío que la escasez de agua supone para el Levante español, y más cuando el Gobierno de Sánchez parece decidido a cerrar el Trasvase Tajo-Segura”, según ha reflexionado López Miras, tras firmar este manifiesto en el Palacio de San Esteban, acompañado de la consejera de Agricultura, Sara Rubira.

“Se trata de un escenario muy adverso, sobre todo si le sumamos que en 2027 tampoco se podrán utilizar las aguas subterráneas para regar, lo que supondría perder el 16,5 por ciento de la superficie de regadío en la Región de Murcia”.

La firma de este documento se ha producido después de que la Comisión Europea presentara su propuesta de marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034 y de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, y que en el Palacio de San Esteban se ha analizado con detalle.

La Consejería de Agricultura sostiene que trae consigo importantes recortes, como una reducción del presupuesto de la PAC de hasta el 30%.

Por ello, este documento será enviado de inmediato al Gobierno de España. "Esperamos que sea muy tenido en cuenta, puesto que procede de la Región de Murcia, la huerta de Europa, y líder en producción agroalimentaria del continente”, según remarca el presidente, para quien la nueva Política Agraria Común depara “trabas y retos que no contábamos con tener que afrontar”.

El manifiesto ha sido mostrado durante la rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, este viernes. CARM

El acuerdo suscrito entre el Gobierno regional y el sector agrario murciano, contiene las “prioridades” para la futura PAC, como la necesidad de mantener las ayudas a sectores estratégicos, como frutas y hortalizas, el viñedo y la apicultura.

También reivindica que se proteja la agricultura y la ganadería familiar como base de la vertebración territorial, la incorporación de la innovación como motor de competitividad, la protección de la soberanía alimentaria y la reciprocidad comercial, así como la conciliación entre clima y seguridad alimentaria.

“El campo de la Región está preparado para afrontar los retos de futuro, pero necesita que Europa nos acompañe con compromiso, justicia y visión a largo plazo”, según sostiene López Miras.