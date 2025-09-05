Miras inaugura un colegio en Cartagena y resalta la inversión de 44M de su Gobierno para iniciar el nuevo curso escolar

Fernando López Miras (c), este viernes, inaugurando el nuevo Colegio La Aljorra en Cartagena. de 44M de su Gobierno para iniciar el nuevo curso escolar CARM

El presidente murciano ha inaugurado un colegio en Cartagena, para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso escolar 2025-2026.

"La construcción y ampliación de los centros educativos es una prioridad para el Gobierno regional. Solo este año, destinaremos 44 millones de euros para mejorar los colegios e institutos de la Región de Murcia", tal y como ha subrayado Fernando López Miras, este viernes.

El colegio inaugurado pertenece a La Aljorra, una diputación cartagenera. El Gobierno autonómico que preside López Miras ha invertido más de 5,2 millones de euros para poner en marcha "unas instalaciones educativas amplias y modernas para docentes y estudiantes".

El nuevo centro educativo que se incorpora a la red regional, acogerá a casi 500 alumnos, aunque tiene capacidad para 820 porque acogerá al alumnado del anterior Colegio Aljorra y del Colegio Miguel de Cervantes -ambos ubicados en la misma diputación cartagenera-.

Los alumnos de La Aljorra, en Cartagena, podrán iniciar el curso en su nuevo colegio.



Inauguramos hoy el centro tras una inversión de 5,2 millones de euros. Unas instalaciones educativas amplias y modernas para docentes y estudiantes.



El acto ha sido aprovechado por el jefe del Gobierno murciano para asegurar que “todo está preparado" para el próximo lunes 8 de septiembre, día en el que arranca el nuevo curso escolar. En esa misma línea, también ha avanzado que no habrá problemas con las rutas de autobuses que llevan a los alumnos a los centros educativos, como ha ocurrido en años anteriores.

“Todo funcionará también con normalidad en el transporte escolar”, según se ha comprometido López Miras. De forma que lo esperable es que el curso se inicie marcado por la implantación de la nueva Estrategia de Digitalización Educativa de la Región de Murcia 'Libre': una iniciativa que regula el uso de los dispositivos digitales en colegios e institutos.

Esta estrategia incluye medidas como la fijación de nuevos límites al uso de dispositivos digitales; la adaptación del uso a cada etapa educativa o su no utilización para la simple visualización de vídeos de extensión prolongada. Además, se restringen los dispositivos digitales de uso individual en las enseñanzas de lectura, escritura y matemáticas hasta cuarto de Primaria.

También continúa la prohibición del uso del teléfono móvil en los centros educativos, salvo por cuestiones pedagógicas. “Es el curso con más recursos de toda la historia en la Región de Murcia, la mayor oferta educativa y el mayor número de docentes prestando servicio”.

29.000 docentes

A partir del próximo lunes, comenzará un curso con más de 29.000 docentes en el que se han ofertado 320.000 plazas, con un "récord de plazas gratuitas" para los alumnos de 0 a 3 años, con un total de 8.650, y una "bajada de ratio en Educación Infantil”, pasando de 25 a 22 alumnos por clase.

El 8 de septiembre también será el pistoletazo de salida para más de 300 comedores escolares y para testar el resultado de las cerca de 50 actuaciones que se han desarrollado en centros educativos de toda la geografía regional, con una inversión de 17 millones de euros, cuyo objetivo ha sido modernizar las instalaciones y adaptarlas a las necesidades del alumnado.