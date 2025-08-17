El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, durante la presentación del plan turístico.

Murcia

El alcalde de Mula apuesta por un plan estratégico de turismo hasta 2028 para "dinamizar" barrios y la "identidad" local

El plan estratégico de turismo sostenible marca el rumbo para convertir el turismo en motor de desarrollo económico, cultural y social para el municipio.

E. E.
Publicada
Actualizada

El Ayuntamiento de Mula ha presentado su Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025–2028: un ambicioso documento que marca el rumbo para convertir el turismo en motor de desarrollo económico, cultural y social para el municipio y su comarca.

El acto de presentación ha tenido lugar en la Villa Romana de los Villaricos y el alcalde muleño, Juan Jesús Moreno, ha destacado que “este plan nace del compromiso con lo que somos y con todo lo que queremos llegar a ser. Nos marca un rumbo claro para activar nuestro patrimonio, dinamizar nuestros barrios altos e impulsar un modelo turístico sostenible que genere oportunidades y refuerce nuestra identidad”.

Este plan pretende desarrollar 35 proyectos estratégicos centrados en la recuperación y activación de espacios emblemáticos como el Castillo de los Vélez, los museos de la ciudad, los Baños de Mula, la Acequia Mayor y yacimientos como Los Villaricos, donde ha tenido lugar la presentación.

También busca revalorizar el patrimonio inmaterial con hitos como La Noche de los Tambores, alma de la Semana Santa muleña y emblema de sus raíces. Los principales ejes de actuación del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025–2028 serán Turismo cultural, religioso y de naturaleza; las experiencias ligadas a la enogastronomía y el bienestar; así como la sostenibilidad ambiental, la accesibilidad y la participación ciudadana.

“Hablamos de un modelo turístico que pone en valor nuestro patrimonio histórico, natural y emocional, que mira al visitante como un invitado y al futuro como una oportunidad de éxito para Mula", según ha subrayado la concejala de Turismo, Alejandra Martínez.