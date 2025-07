Vicente Vallés, Castillete de Oro por El Cante de las Minas: "Cuando escucho buen flamenco me quedo extasiado"

Solo quedan dos semanas para el festival del Cante de las Minas que se celebra en La Unión y los organizadores adelantan los premiados que se distinguirán en esta nueva edición. Y al Castillete de Oro que recibirá el guitarrista de Alicante Yerai Cortés se suma el que también recibirá el presentador Vicente Vallés.

"Jamás pensé que me correspondería tener algún protagonismo", afirma el comunicador a través de un comunicado y agradecido de conseguir algo que "no podía ni imaginar". "Cuando escucho buen flamenco me quedo extasiado", reconoce Vallés, quien difunde el festival cada verano en sus informativos.

Un escaparate privilegiado ya que presenta las noticias de la noche en Antena 3, cadena que celebraba recientemente ser la líder desde hace cinco años en este apartado. La trayectoria de Vallés ha pasado también por Telemadrid, Televisión Española y Telecinco.

Su pasión por la música es profunda, con presencia familiar desde siempre, destacan los organizadores, quienes recuerdan que también le conectan con la Región de Murcia a través de su abuela. Su padre fue cantante profesional, y él mismo estudió música y toca el piano y la guitarra. Sus raíces andaluzas, por su madre de Arjona (Jaén), lo conectaron con Lole y Manuel en los años 70.

Vallés admite que "no soy un especialista" en el género, pero el disfrute del mismo es total. Para él, escuchar a Camarón o la guitarra de Tomatito es "como una revelación" o "de otra galaxia". Hoy sigue mucho a Israel Fernández, Miguel Poveda y espera ver a Ezequiel Benítez.

El periodista elogia al Cante de las Minas como "una referencia mundial para un arte musical inigualable".Y por eso concluye valorando La Unión por su labor para convertirse en protectora de las raíces de este flamenco.

El periodista acompaña a Cortés en esta selecta lista de premiados de esta edición. El presidente de la fundación, Joaquín Zapata, ya señalaba la importancia de la comunicación al razonar la elección del alicantino porque "ha contribuido a un mayor conocimiento de nuestra cultura y nuestra música, y esa notoriedad y difusión del flamenco hace que este artista merezca este reconocimiento".

El músico, protagonista del documental La guitarra de Yeray Cortés dirigido por Antón Alvárez, conocido como C. Tangana, recuerda que "somos nosotros los que cambiamos la visión de cómo vemos el flamenco".

Y ahí concluye que "ojalá no sea una moda, porque tenemos que valorarlo como algo que nos pertenece, porque está dentro de las historias que nos han contado nuestros mayores y debe estar ahí en primera línea, haciendo que la gente aprenda lo que es".