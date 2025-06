Miras reprocha a Sánchez su "desprecio" a España por no ir a elecciones ante la "irrespirable" trama de Ábalos y Cerdán

La Asamblea Regional acoge desde este miércoles el segundo Debate del Estado de la Región de Murcia desde que arrancó la legislatura. La sesión ha sido inaugurada por el presidente murciano, Fernando López Miras, y como era de esperar no ha sido ajena a los escándalos diarios del caso de corrupción que afecta al PSOE y que tiene como hilo conductor a sus dos últimos secretarios de organización: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

López Miras ha resumido la situación que vive Pedro Sánchez, como "irrespirable" y ha asegurado que no se siente identificado con una trama corrupta que "asola la política" de nuestro país, dando a entender que es necesario que el presidente del Gobierno adelante las elecciones generales, como muestra de que asume la responsabilidad de un caso que empezó en el Ministerio de Transportes.

"En estos tiempos de hechos alternativos, donde se normaliza la mentira y se trata de acumular el máximo poder con el menor control posible, hay que reivindicar, más que nunca, que existe otra manera de gobernar; que no podemos conformarnos con el ejercicio del poder como un fin en sí mismo; con el pago del peaje por seguir como sea a cuenta del bolsillo de todos; con la corrupción cercando como un mal endémico a un presidente del Gobierno, incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad", tal y como ha reflexionado.

“Les aseguro que no es mi intención convertir este debate en el que debería estar produciéndose en el Congreso de los Diputados, al que Sánchez no acude a celebrar un Debate del Estado de la Nación desde el año 2022. Una vez en siete años, por cierto. Otra muestra más del desprecio de quien es capaz de gobernar a espaldas del Parlamento, convirtiendo nuestra democracia en la más anómala de Europa. Ni se rinde cuentas, ni se legisla, ni se aprueban presupuestos porque, en el fondo, lo que no hay es ningún proyecto político para el país”.

El presidente murciano ha aprovechado su intervención para anunciar la aprobación en noviembre de un plan de impulso al comercio de proximidad y que se prolongará hasta el año 2030, así como un pacto por el sector turístico que se firmará dentro de unos semanas, con un presupuesto de 6 millones de euros que se prolongará hasta 2027. También ha anunciado medidas sanitarias como un plan oncológico para garantizar un diagnóstico precoz y mejorar la supervivencia de los pacientes.

Como era de esperar, López Miras ha recordado viejas reivindicaciones al Gobierno central, como un pacto nacional del agua, una reforma del sistema de financiación autonómica y acabar con el "déficit crónico de inversión estatal en infraestructuras" en territorio murciano.

El Gobierno de Sánchez malvendió la reforma del sistema de financiación autonómica a cambio de permanecer más tiempo en Moncloa.



Los servicios que garantizan el estado de bienestar de la #RegióndeMurcia dependen de su modificación.



Es urgente hacerlo. #DebateEstadoRM2025 pic.twitter.com/HuBnS4IO0V — Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 25, 2025

“La Región de Murcia tiene un déficit crónico de inversión estatal que se arrastra desde hace años. Son demasiadas las asignaturas pendientes: Corredor Mediterráneo; un AVE que haga honor a su nombre y aumente las frecuencias a Murcia en menos tiempo y que llegue a Cartagena y Lorca; la puesta en funcionamiento de los cercanías y la mejora imprescindible en la conexión ferroviaria entre Murcia y Cartagena; la finalización de la autovía RM-1, autovía del Reguerón, Arco Norte, tercer carril de la A-7, así como la conexión con Andalucía por Caravaca de la Cruz”.

El riesgo de la DANA

También ha recordado la tragedia de la DANA que asoló Valencia, pasando de puntillas por la situación del president Carlos Mazón, pero aprovechando para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica la construcción de las presas de laminación que llevan años reclamando en Lorca, para prevenir desbordamientos en las ramblas de Béjar, Torrecilla y Nogalte.

Durante su extensa intervención, como antesala al análisis del estado de la Región de Murcia que realizarán PSOE, Vox y Podemos, el dirigente popular no ha perdido la oportunidad de sacar pecho de algunos datos económicos, como “subrayar el dinamismo de nuestro colectivo de autónomos, donde crecemos por encima de la media nacional”, al igual que ocurre en el tejido comercial.

“En los últimos meses, la Región de Murcia se ha situado reiteradamente entre las primeras comunidades por crecimiento de ventas, con un incremento del 5% en abril, claramente por encima de la media nacional”. También ha anunciado la creación de 6.000 empleos en el marco del Pacto por la Economía Social.

Vamos a elaborar el Primer Plan Oncológico de la #RegióndeMurcia.



Nuestro objetivo pasa por garantizar un diagnóstico precoz, mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.



Ese es el camino.

#DebateEstadoRM2025#RegióndeMurciaCrece pic.twitter.com/3nezZ1higO — Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 25, 2025

El Mar Menor ha sido otro de los asuntos que han ocupado una parte destacada del discurso de López Miras. “Más de 224 millones y medio de euros hemos ejecutado en el Mar Menor desde el Gobierno regional en los últimos años. Repito: ejecutado. Y para este 2025 vamos a sumar a esa cifra otros 125 millones de euros más que están recogidos”, según ha anunciado López Miras.

“Todas esas inversiones dan resultados que se plasman en datos. Y los datos nos dicen que los parámetros de transparencia, niveles de oxígeno, turbidez o clorofila, mantienen la laguna en un estado de estabilidad que favorece su recuperación, a pesar de las altas temperaturas que está experimentando”.

“Además, en las próximas semanas, sacaremos a licitación la redacción del proyecto para crear el Observatorio del Mar Menor, punto de encuentro entre ciencia, divulgación y conciencia ciudadana, para cuyo diseño contaremos con las universidades, el Puerto de Cartagena, el Colegio Oficial de Arquitectos y la valiosa experiencia del Oceanogràfic”.

El problema de la vivienda

El problema de la vivienda que afecta a todos los jóvenes españoles también ha tenido protagonismo en el segundo Debate del Estado de la Región de Murcia. Pero solo para recordar una medida que ya anunció en este mandato: el nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, dirigido a jóvenes, clases medias con renta limitada y familias con menores o personas con discapacidad a su cargo, para fijar limitaciones de precio y renta de los compradores de vivienda.

López Miras también ha anunciado que su Gobierno regional ha dado "los primeros pasos", para promover en suelo de titularidad regional un residencial compuesto por más de 100 viviendas destinadas a jóvenes y mayores que estará situado en la capital del Segura.