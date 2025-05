Antelo (Vox), sobre Sánchez: "Si no fuera presidente, estoy seguro de que estaría declarando ante un juez"

Vox llena titulares día tras día. En la Región de Murcia, sus polémicas posturas sobre cuestiones tan actuales como la inmigración ilegal, el Mar Menor o el cambio climático le han consagrado como la tercera fuerza política. De hecho, tras las autonómicas de 2023, su líder regional, José Ángel Antelo, se convirtió en vicepresidente de la comunidad, para menos de un año después, romper el Gobierno de coalición con el PP por aceptar Feijóo el reparto de menores inmigrantes anunciado por el Ejecutivo central.

Hoy, los de Abascal vuelven a tener la llave para desbloquear los presupuestos regionales, pero se muestran tajantes en sus líneas rojas, entre las que está rechazar la inmigración ilegal y el programa de cultura marroquí. De ello, de Donald Trump, del Congreso extraordinario del PP y de otras cuestiones habla Antelo en una entrevista con EL ESPAÑOL en la Asamblea Regional, en un momento clave para la política nacional por la filtración de las controvertidas conversaciones privadas entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en las que critican a otros miembros del PSOE.

¿Qué opina de las conversaciones que se han filtrado entre Sánchez y Ábalos?

Bueno, yo creo que es evidente. Cuando nosotros le llamamos autócrata [a Sánchez], hubo quien dijo que era un exceso verbal. Pedro Sánchez es lo que es. Ahora mismo él es el Partido Socialista, es él quien decide lo que se hace y lo que no, es el que persigue a aquellos que no inclinan la rodilla hacia sus postulados. Pero esto es algo que por desgracia en los partidos de siempre es muy típico. Lo hemos visto también con el Partido Popular, con Pablo Casado, cuando era dirigente.

Es algo típico en la política, que debería de abrirse a la libertad de expresión. Nosotros somos grandes defensores de la libertad de expresión, evidentemente siempre están los órganos internos para advertir de cualquier problemática, cualquier crítica y son esos órganos internos elegidos democráticamente los que tienen que tomar las decisiones que vengan adecuadas en ese momento.

¿Cree que Sánchez llegará al final de esta legislatura?

Yo creo que Sánchez hará lo que mejor le convenga a Sánchez. Ahora mismo si no fuera presidente estoy prácticamente seguro de que estaría delante de un juez declarando por todos y cada uno de los crímenes que ha hecho. Nadie entiende que el número uno, el jefe de toda la trama socialista, no sepa nada de lo que pasaba a su alrededor, como se ve con esos mensajes claramente de confianza con el señor Ábalos, con las 'Jésicas', con los rescates y con la presunta corrupción que asola al Partido Socialista.

El líder de Vox Región de Murcia, José Ángel Antelo, entrevistado por EL ESPAÑOL en la Asamblea Regional. J. I. M.

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo acaba de anunciar que se celebrará un "congreso extraordinario" del Partido Popular los días 5 y 6 de julio, de manera que se celebra antes de los cuatro años que habitualmente deja pasar el partido entre uno y otro. ¿Qué lectura hace Vox de este anuncio?

Una lectura pues de lo que muchas veces decimos. Cualquier cambio en Vox es purga, liberales, falangistas... Cualquier terminología que por desgracia se ha visto mucho en medios de comunicación. En cambio, a cualquier movimiento que hace el Partido Popular, se le llama regeneración, renovación, impulso, fuerza, de cara a unas futuribles elecciones.

Yo creo que la realidad es que el señor Feijóo es una persona que no aglutina simpatías dentro de su propio partido, no tiene ese claro liderazgo como puede tener Santiago Abascal. Pero los problemas internos del Partido Popular son problemas del Partido Popular, y nosotros, a diferencia de lo que hacen otros partidos, no nos introducimos en su gestión interna.

En cuanto a política exterior, ¿qué balance hace de los primeros meses de Donald Trump en el poder?

Creo que Donald Trump sinceramente ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Lo primero es no estafar a sus electores, él tiene una visión de Estados Unidos, una lucha contra la ideología woke, contra todas las barbaridades que se han hecho en nombre de lo que ellos llaman igualdad, como es que un hombre, por ejemplo, pueda competir en deporte femenino acabando con el deporte femenino, o que un hombre pueda ir a un vestuario de mujeres acabando con los espacios seguros de las mujeres. Esto es una barbaridad que se ha ido implementando y ha sido Estados Unidos, sin duda alguna, el precursor de ese tipo de políticas que han replicado en Europa.

Creo que acabar con fondos como los de USAID, que sin duda alguna han servido para avanzar en esa agenda nefasta, es sin duda alguna una gran noticia para el mundo, porque lo que sucede en Estados Unidos se replica. Y yo creo que ese es el bagaje que nos quedamos. Lógicamente, desde Vox estamos en contra de cualquier medida que perjudique a cualquier industria y a cualquier interés nacional de España. Nosotros defendemos los intereses de todos y cada uno de los españoles.

El presidente de Vox Región de Murcia, José Ángel Antelo, camina por la Asamblea Regional tras su entrevista con EL ESPAÑOL. J. I. M.

¿Entonces cómo valora la política arancelaria que ha implementado el presidente norteamericano?

Estamos evidentemente en contra de cualquier medida, en este caso, cualquier arancel que venga de Estados Unidos hacia España. Y estamos también en contra del mayor arancel que sufrimos, que es el Pacto Verde que han puesto socialistas y populares desde Europa, que pide no extraer nuestros recursos que tenemos, como puede ser gas, como puede ser uranio, como puede ser petróleo.

Nos hemos impedido usar nuestros recursos que tenemos en nuestro país al mismo tiempo que tiramos las centrales nucleares y le decimos a nuestra industria que se vaya fuera de Europa, que es lo que está sucediendo. Por eso Europa, a día de hoy, es un museo industrial. Y esa es nuestra postura.

Además, Santiago Abascal, claramente dijo en Washington, delante de Donald Trump, que él estaba en contra de los aranceles. Es verdad que después, el bipartidismo ha hecho un mar de bulos respecto a esto, diciendo que Vox dependía de los aranceles de Trump. Es falso. Aunque tengamos similitudes o digamos que estamos de acuerdo en algunas luchas que hace Donald Trump.

¿Por qué Vox no cree en el cambio climático?

Nosotros creemos que el clima cambia desde que existe el mundo. La cosa es que ese cambio que ha existido a lo largo del tiempo ha pasado por la edad de los volcanes, la edad de hielo, el clima cambia. El ser humano es algo más, tenemos que actuar sobre el medio ambiente, pero la inclinación de la Tierra influye, la edad solar influye mucho más, solo hay que ver los ciclos que ha tenido nuestro planeta.

Nuestro planeta tiene 4.500 millones de años, hacer un estudio sobre los últimos 100 años es una cosa ridícula, como lo es basar las políticas en ese fanatismo climático. Evidentemente, a nosotros nos gusta conservar el medio ambiente, con nuestros agricultores, con nuestros ganaderos, ir poco a poco mejorando todas las prácticas, tanto de la industria, como evidentemente también a raíz de la movilidad.

Pero tiene que ser todo bajo una premisa que es del sentido común. Nosotros no podemos decirle a un ciudadano que porque no tenga un coche último modelo no puede entrar en el centro de una ciudad. Esto es una barbaridad, y además, lo que está haciendo es generar una gran problemática en nuestra industria del automóvil que supone un PIB muy importante para España y para toda Europa.

En la Región de Murcia, ¿cómo valora la situación actual del Mar Menor? ¿Qué medidas concretas impulsaría para su recuperación? ¿Qué cambiaría de su actual Ley de Protección?

La Ley de Protección del Mar Menor, realmente no protege al Mar Menor. Lo único que sirve es como un código de prácticas agrarias señalando en exclusiva al sector agroalimentario. Esto lo hizo el PSOE, el PP y el extinto Ciudadanos. Lo que hay que hacer, por ejemplo, es hacer unos saneamientos separativos, una buena depuración terciaria, el mantenimiento de las golas, sacar el agua del acuífero y poder reutilizarla, ya que hoy el nivel friático está muy alto; un drenaje para que esas correntías no lleguen al mar menor...

Y lo que es más costoso y que llevaría más tiempo es que las ramblas que van al Mar Menor que están enterrándolo, como vemos cada vez que llueve, desviarlas hacia el Mar Mediterráneo. Es verdad que también se podían hacer presas, reutilizar ese agua para dársela a nuestros regantes, pero el PP y el PSOE no han hecho ninguna presa, las han tirado abajo.

Antelo interviene en una sesión plenaria celebrada en la Asamblea regional. Daniel Sabiote/Vox

Otra cuestión que está generando controversias en la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía es el borrador presentado por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) con las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. ¿Cuál es su postura respecto a este proyecto?

Totalmente en contra. Ese borrador que ha presentado el MITECO, que en principio se pondría en marcha en el año 2027, es el fin del trasvase y de la economía de todo el Levante español. Es una ruina absoluta. Pero también hay que mirar al bipartidismo. El Partido Popular en el año 2014 aceptó un recorte del trasvase a cambio de nada, engañando a los regantes.

Esa guerra del agua entre unos y otros ha propiciado que en el Levante español, donde es evidente que necesitamos agua para uso doméstico, para uso industrial y para nuestro campo, ahora mismo esté en entredicho. El agua está y lo único que hay que hacer es llevarla allí donde se necesita.

¿Cuál es, a su juicio, la causa por la que el Gobierno de España ha decidido recortar el trasvase?

Pues es, sin duda alguna, un criterio político alejado de cualquier criterio técnico. Nunca antes había habido tanta agua como la que hay ahora. Pero al mismo tiempo que digo esto tengo que señalar claramente a los grandes responsables de esta situación. No se entiende cómo el Partido Popular en Toledo, diga que Page habla mucho pero que aún no ha conseguido cerrar el trasvase. O que la exsecretaria general del PP, María Dolores Cospedal, pidiera su cierre, siendo la número dos del PP.

Estas son las circunstancias que nos han llevado a esta situación en la cual no hay ningún criterio técnico. Y evidentemente, todo, por desgracia, viene de una promesa electoral de Pedro Sánchez y de que Page constantemente ataca a nuestro trasvase.

Uno de los puntos ideológicos clave de Vox es su política migratoria. ¿Qué propone su partido para gestionar la llegada de menores inmigrantes a la Región de Murcia? ¿Cómo responde a quienes consideran que sus propuestas son excluyentes?

Bueno, es muy sencillo. Si hay un niño noruego perdido en la Región de Murcia, todas las administraciones van a hacer el máximo esfuerzo para devolverlo con sus padres en su país de origen y en su ambiente cultural. Eso es lo mismo que queremos para todos. Además en la Asamblea Regional a propuesta de Vox se aprobó la repatriación de los ‘menas’ porque el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería permite a las Comunidades Autónomas hacer convenios con esos países de origen para devolver a aquellos que sean menores.

Ahora bien, sabemos que el 90% de aquellos que se autodefinen menores no son menores, son mayores de edad. Lo sabemos porque en Aragón se han hecho las pruebas, nosotros hemos exigido al Partido Popular que haga aquí las pruebas periciales para ver quiénes son menores y quiénes no son menores.

Ustedes formaron un Gobierno de coalición con el PP en 2023 en la Región de Murcia tras las elecciones autonómicas, el cual abandonaron al cabo de casi un año, después de que el Palacio de San Esteban aceptara el reparto de menores inmigrantes establecido por el Gobierno central. ¿Creen que esta decisión les pasará factura en las próximas autonómicas?

Lo primero es que nosotros no rompimos con el Partido Popular; el Partido Popular nos echó del Gobierno. Había un posicionamiento: el PP dijo públicamente que estábamos en contra de la aceptación del reparto de inmigrantes ilegales. La consejera de Política Social dijo un miércoles por la mañana que íbamos a votar en contra de ese reparto de inmigrantes ilegales.

Pero de esa mañana a esa tarde en la que se llevó a cabo la votación, hubo una llamada por medio del señor Feijóo al señor López Miras en la que le dijo que había que aceptarlo, que era lo que proponía su jefa Ursula von der Leyen. Al mismo tiempo, la consejera no tardó ni diez horas en desdecirse a sí misma y votar a favor.

En ese momento nosotros nos teníamos que ir porque el acuerdo programático hablaba claramente de la lucha contra la inmigración ilegal y contra las mafias. Nosotros siempre cumplimos con nuestro programa electoral y con los acuerdos. Sabemos que cuando gobernamos en coalición hay que llegar a un entendimiento y no podemos ir al máximo de nuestro programa electoral porque no tenemos la mayoría absoluta pero cuando hay un acuerdo y en este caso era claro, notorio y público pues evidentemente el Partido Popular decidió que nos salíamos.

Si va a tener castigo o no para Vox, sinceramente nos da igual. Cumplir con nuestra palabra es un gran acierto. Es verdad que las últimas encuestas pagadas por uno y pagadas por otro dicen que Vox es el partido que más crece en la Región de Murcia, en algunos casos el único que crece, y estamos hablando por encima del 6% de intención de voto respecto a las elecciones del año 2023. Pero nosotros no nos movemos por encuestas, sino por nuestra palabra.

De cara a sacar adelante los presupuestos autonómicos, ¿por qué el rechazo al Pacto Verde y al proyecto de inmigración ilegal de Sánchez que ya ha expresado el Gobierno autonómico es insuficiente para que Vox se disponga a aprobar las cuentas de 2025?

Nosotros no queremos solo las palabras, queremos los hechos. Y evidentemente el Programa de Cultura Marroquí y Lengua Árabe que aplica el Partido Popular en la Región de Murcia con la propia celebración de la Marcha Verde queremos que salga de las aulas. Eso es una barbaridad que el Partido Popular firmó en el año 2012 con Mariano Rajoy a la cabeza y el señor Margallo como Ministro de Exteriores, y que viene a decir que el Rey de Marruecos nos pone a nosotros los profesores e imparte su cultura sin conocimiento de la Consejería de Educación.

Uno se puede preguntar qué cultura se está aprendiendo en los centros educativos de la Región de Murcia. Porque hay que recordar que en Marruecos ser homosexual es penado con tres años de cárcel y que nosotros somos grandes defensores de la igualdad real entre hombres y mujeres y no queremos que las mujeres vayan cuatro pasos por detrás, o que no se puedan, por ejemplo, pintar las uñas.

Desde el Palacio de San Esteban recalcan que el Programa de Lengua y Cultura Árabe y Marroquí no es competencia suya, y que si en otras comunidades no se aplica es porque ningún centro educativo lo ha solicitado. ¿Ustedes consideran que esto es correcto?

Están diciendo una media verdad que yo creo que es peor que una mentira. Ellos no pueden eliminar el programa, es correcto, es competencia nacional. Ellos no destinan un euro al mismo, es correcto. Pero sí es competencia suya la aplicación o no del convenio. Además, el propio Ministerio de Educación, que no es sospechoso de ser de Vox, dijo que se desentiende absolutamente de la Marcha Verde, y que la aplicación o no de los diferentes convenios es exclusividad competencial de las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas la educación.

¿Ustedes valoran que si no se consiguen sacar adelante estos presupuestos de 2025 el presidente de la Región de Murcia debería adelantar las elecciones?

Creemos que en la Región de Murcia hay una situación financiera extremadamente delicada, dicho por el interventor general de la Comunidad Autónoma. Es evidente que hay una parálisis absoluta, no se ha hecho absolutamente nada, nada es nada. No se puede seguir así.

El señor López Miras, lo primero que tiene que hacer es presentar los presupuestos, que es su competencia en exclusiva. Tanto el techo de gasto, como el presupuesto. Y evidentemente si no consigue nuestro apoyo porque sigue anclado en favorecer la inmigración ilegal, sigue anclado en el Pacto Verde, sigue que nuestros colegios entren todo tipo de culturas ajenas a la nuestra… Pues para hacer ese tipo de políticas el Partido Socialista está tendiendo la mano todos los días.