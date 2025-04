López Miras advierte a Vox de que si no hay presupuestos en Murcia es "porque hay otro partido al que no le interesa"

Fernando López Miras ha lanzando un recado alto y claro a Vox para que de su brazo a torcer en la aprobación de las nuevas cuentas de la Región de Murcia para 2025. "Si no se aprueban los presupuestos, será porque hay otro partido al que no le interesa que se aprueben los presupuestos", tal y como ha reflexionado López Miras.

El líder del PP murciano y presidente del Ejecutivo autonómico ha recordado al partido de Santiago Abascal que no puede poner a los 'menas' como pretexto para no apoyar unos presupuestos, para el ejercicio actual, o exigir eliminar el programa educativo para alumnos marroquíes, ya que las cuentas de 2025 se han diseñado con la base de 2024 cuando Vox todavía era socio de los populares en el Palacio de San Esteban.

"En lo que tiene que ver exclusivamente con los presupuestos de la Región de Murcia, no hay ningún motivo para no aprobarlos, una vez que se aprobaron los de 2024, ya que son unas cuentas con una base que es la misma que la del año pasado y la diferencia es que se aumenta en inversiones en estado de bienestar, en gasto sanitario, en gasto educativo y hay nuevas bajas de impuestos", según recalca López Miras.

El presidente murciano se ha proununciado en estos términos durante en el V Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores. López Miras también ha pedido a Vox que no haga política con las cuentas autonómicas y que piense en el interés general de los murcianos: "Si el año pasado se aprobaron, y si nos guiamos exclusivamente en los presupuestos regionales que creo que debe ser lo único importante, no hay ningún motivo para que la Región de Murcia no tenga presupuestos".

Las nuevas cuentas, según subraya el presidente murciano, supondrían "una mayor inversión" en los capítulos de Sanidad, Educación, Servicios Sociales, incluso llevarían aparejas "bajadas de impuestos". Pero Vox sigue sin dar su brazo a torcer y mantiene algunas de sus exigencias para contentar a su electorado, como la derogación de la Ley de Protección del Mar Menor que pone coto a la agroindustria en el Campo de Cartagena.

"A mí me gustaría que hubiera presupuestos", tal y como ha insistido López Miras, al tiempo que ha establecido cierto paralelismo entre la postura Vox y la de Pedro Sánchez de no presentar unos Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, para evitar una negativa a los PGE que le podría costar la presidencia: "Yo creo que lo que no es normal es que en toda una legislatura un gobierno no presente presupuestos y eso es lo que hace el actual Gobierno de España. Desde el punto de vista constitucional, creo que eso es anormal que un gobierno vaya a entrar en su tercer año de legislatura sin presentar unos presupuestos".

"Mi único interés es que tengamos más presupuesto para garantizar una buena atención sanitaria a los murcianos, una educación de calidad, más ayudas para la dependencia y aprobar nuevas bajadas de impuestos, aunque esto ya es cada vez más complicado en la Región de Murcia porque hemos bajado prácticamente todos los impuestos que dependen de nosotros".