El Gobierno de Murcia suspende las clases en 5 municipios del Noroeste y activa el Plan Inunmur

El nivel uno del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur) se ha activado, por una alerta naranja de la Aemet por un temporal de lluvia de hasta 120 litros por metros cuadrado en el Noroeste de la Región de Murcia. El Gobierno autonómico ha adoptado esta media a las cinco de la madrugada de este jueves y se ha decidido suspender las clases en colegios e institutos de Caravaca de la Cruz; Cehegín; Bullas; Calasparra y Moratalla.

"También se cierran en el Noroeste los centros sociales y se recomienda evitar los desplazamientos", tal y como ha recalcado una fuente del Ejecutivo murciano. Todo ello, debido a que la alerta naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) permanecerá activa hasta las tres de la tarde, por precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Pedro José Gómez, máster en Geofísica y Meteorología, a través de MeteOrihuela, su perfil en X [antes Twitter] ha informado de que solo durante la pasada noche se han registrado 80 litros por metro cuadrado en Cehegín: uno de los cinco municipios afectados por el cierre de centros educativos.

En Moratalla, otra localidad afectada por la alerta naranja, desde Protección Civil informan de que "el río Benamor se ha desbordado en algunos puntos", al igual que el río Alhárabe y se ha cerrado el acceso al Camping La Puerta. Las lluvias que se están detectando a lo largo del territorio regional también han dejado episodios habituales, por desgracia, como el supuesto vertido de residuos al cauce del río Segura.

📸Así se encuentra el cauce urbano del río #Segura a su paso por #Murcia (05/03/25)



Da igual cuándo lo leas, son los de siempre, pasa lo de siempre y acabará como siempre....con otro vertido y sin que nadie ponga solución👎



Qué PENA, qué RABIA, Qué VERGÜENZA... @chsriosegura pic.twitter.com/ycSUEoyS4m — 𝐑𝐚𝐟𝐚𝐞𝐥 𝐎𝐥𝐦𝐨𝐬 (@RafaelOlmosR_) March 5, 2025

"¡No falla! ¿Ha llovido en Murcia? Pues vertidos al canto", tal y como denuncia Pedro José Gómez, máster en Geofísica y Meteorología, a través de su cuenta MeteOrihuela. "Esta noche (05/03/2025), el río Segura a su paso por el Puente de los Peligros de la ciudad de Murcia. Da igual que identifiquen a esas empresas y les pongan multas, está visto que no es suficiente, van a seguir haciéndolo".

Las intensas lluvias que se están registrando desde el pasado fin de semana en la Región de Murcia y que se han cobrado la vida del ganadero José Hernández Lastra en Lorca, por el desbordamiento de la Rambla de Ramonete, también están dejando imágenes inusuales en el raquítico caudal de varios afluentes.

Tal es el caso del río Mula o del río Pliego que ha llegado a aumentar su caudal hasta los 4,5 metros cúbicos por segundo. Desde la Confederación Hidrográfica del Segura también han emitido una alerta para que los ciudadanos de la Región de Murcia pidiendo "precaución en ramblas y cauces". También recomiendan: "No coja el vehículosi no es estrictamente necesario. No cruce ni aparque cerca de ningún cauce o corriente. No se acerque a zonas con crecidas".