El presidente de los regantes del Segura llama "payasos del medio" al Gobierno de Page

El titular llegó en el 'tiempo de descuento' de la conmemoración del 44 aniversario del Trasvase Tajo-Segura. En el acto, celebrado en el Palacio de San Esteban, intervino el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, y el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Cada uno lanzó su mensaje institucional en defensa de esta infraestructura hídrica, pero cuando los invitados se dirigían al desayuno institucional que se había organizado, el líder de los regantes levantinos, en un corrillo con periodistas, llamó "payasos del medio" a los miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Tales palabras de Lucas Jiménez se produjeron este jueves, a colación de las declaraciones que ofreció el presidente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, durante la puesta en marcha del primero de los cuatro ramales previstos de la Tubería de la Llanura Manchega. La conocida como 'Tubería Manchega' se estrenó este miércoles y permitirá beber agua del Tajo a unos 90.000 habitantes de 15 municipios de las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Albacete, como Villarrobledo, Socuéllamos, Mota del Cuervo…

García-Page resaltó en la puesta de largo de la 'Tubería Manchega' que se abastecerá con agua que "se descuente" de la que "se trasvasa al Levante". Incluso reprochó que Castilla-La Mancha se ha "resignado" a no tener más regadíos porque entiende que beber es prioritario, algo que también, a su juicio, debe asumirse en el Levante. De hecho, el presidente manchego criticó que "cedemos desde hace muchísimo tiempo" agua para riego, "quitándonos de beber nosotros".

Un día después, durante el aniversario de los 44 años de vida del Trasvase Tajo-Segura, el presidente de los regantes de Murcia, Almería y Alicante, Lucas Jiménez, le mandó este recado al socialista Emiliano García-Page y a todo su Ejecutivo autonómico: "No es normal la actuación permanente de los dirigentes políticos de Castilla-La Mancha que se están convirtiendo en unos payasos del medio. No venía a cuento, decir que esto iba a provocar un daño al trasvase, son afirmaciones, vuelvo a insistir, no sé si existe el término, pero rayan el payasismo".

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura también le deseó lo peor a García-Page, de cara a su próxima cita con las urnas: "Estamos en una dinámica que estos señores tendrán que terminar y espero que lo hagan cuando concluyan las elecciones. Imagino que ahora estarán especialmente activados en su labor de payasos por mor de la siguiente contienda electoral que se nos viene encima".

Lucas Jiménez, Fernando López Miras, y Carmen Crespo, este jueves, en el 44 aniversario del Trasvase Tajo-Segura.

La aprobación del nuevo Plan del Tajo, por parte del Consejo de Ministros, ha elevado la tensión territorial entre Castilla-La Mancha y las comunidades afectadas por la subida de los caudales ecológicos, esto es, aquellas que necesitan el agua del trasvase: la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Prueba de ello es que durante su intervención en el aniversario del acueducto, Lucas Jiménez aseguró que los agricultores levantinos se sienten como "ovejas negras".

"La ministra ha optado por la vía ideológica, por el cómputo de votos", tal y como criticó el presidente del Scrats, en alusión al visto bueno dado por el Ministerio de Teresa Ribera, a la subida de los caudales ecológicos en el Tajo, de 6 a 8,65 metros cúbicos, a partir de 2027, lo que supondrá un recorte de 105 hectómetros anuales, a las aportaciones que el Segura recibe a través del trasvase, para regar fincas agrícolas murcianas, almerienses y alicantinas.

"Esa decisión contraviene los principios de la planificación hidrológica: cosa que le ha afeado el Consejo de Estado", según recordó Jiménez, apoyándose en el dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno, donde se apostaba por "armonizar las necesarias exigencias de contar con caudales ecológicos en el Plan del Tajo, con el funcionamiento del Trasvase del Tajo-Segura".

Todo ello, llevó al líder de los regantes a reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica, la puesta en marcha de medidas de almacenaje y redistribución del agua por toda la geografía española. "Vienen años oscuros para el sector agro por los vientos ideológicos que soplan".

Sigue los temas que te interesan