El nuevo Gobierno de Murcia echa a andar con el hacha de guerra por el Mar Menor y la Ley Celaá

El nuevo Gobierno de Fernando López Miras no rebajará el tono con la Moncloa. Así se ha puesto de manifiesto durante el acto de presentación de los tres nuevos consejeros del Ejecutivo murciano, celebrado este martes, y donde el PP de López Miras ha reducido a la mínima expresión el papel político de las dos diputadas expulsadas de Cs que le ayudaron a tumbar la moción de censura de PSOE y Ciudadanos.

López Miras ha aprovechado su intervención, previa a la toma de posesión de los consejeros Juan María Vázquez, Conchita Ruiz Caballero y Víctor Marín, para criticar al Gobierno por su gestión del Trasvase Tajo-Segura. "Nos cierran el grifo", ha resumido el presidente murciano, antes de arremeter contra la desalación, como la alternativa propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica ante el recorte que supondrá el nuevo Plan del Tajo en el acueducto. "Nos cobran el agua como si fuera petróleo".

No cabía un alfiler en la sala del Palacio de San Esteban donde los 'fichajes' del Gobierno de la Región de Murcia han tomado posesión de su cargo, debido a la nutrida presencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil, algo que López Miras ha aprovechado ante la inminente cita con las urnas, soltando más píldoras electorales contra la Moncloa: "Los Fondos Europeos nos llegan a cuenta gotas".

También ha tenido un recuerdo, de forma soterrada, a la grave crisis que vivió el PP a cuenta de la 'Operación Madrid': la moción de censura pactada por las direcciones de PSOE y Ciudadanos. "No nos lo han puesto fácil, pero aquí estamos y aquí estaremos", según ha vaticinado, lanzado un dardo a socialistas y naranjas, de cara a las elecciones autonómicas de mayo.

López Miras ha puesto a los populares en modo electoral y eso se nota en su discurso, en el que ha defendido la crisis que ha provocado en su ejecutivo, cesando a la consejera de Vox de Educación, Mabel Campuzano, a cuatro meses de las elecciones autonómicas. "Hoy renovamos el ímpetu y la fuerza de un Gobierno que afronta el final de la legislatura, sabiendo que cada día es importante, que cada día habrá que tomar decisiones", tal y como ha reflexionado, antes de subrayar que sus prioridades serán el empleo, las políticas fiscales, la atención social y la recuperación del Mar Menor.

El presidente murciano no se ha andado por las ramas con los tres nuevos consejeros, con ADN popular, y les ha advertido de que no tienen margen de error: "No vais a tener cien días para demostrar vuestro talento, lo vais a tener que demostrar desde ya". Tan solo el tiempo dirá el recorrido político de Juan María Vázquez, Conchita Ruiz Caballero y Víctor Marín, de momento, lo que han demostrado es que comparten la sintonía electoral de López Miras porque en sus primeras intervenciones han dejado clara su oposición con ciertos asuntos que dependen del Gobierno de España.

El primero en hacerlo ha sido el exsenador Juan María Vázquez: nuevo consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación. "Vamos a seguir trabajando en ese Plan Vertido 0, en ese acuerdo que tuvieron todas las administraciones y la sociedad civil para restaurar la laguna", tal y como ha avanzado Vázquez, lo que de partida le sitúa en las antípodas de la hoja de ruta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, porque en cada una de sus visitas a Murcia ha insistido en que ese plan ha sido sustituido por las actuaciones del documento: 'Marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor'.

El consejero ha lanzado el guante a la ministra, en el tira y afloja que mantienen el Palacio de San Esteban y la Moncloa con la crisis ambiental de la laguna, reclamando el colector norte y rebajar el nivel freático del acuífero en el Campo de Cartagena. "Fui vicerrector de la Universidad de Murcia y secretario de Ciencia e Innovación en el Gobierno, siempre he tratado de tender puentes, solo entiendo que a través del diálogo se puede dar respuesta a lo que los ciudadanos esperan de nosotros, la mano está tendida, pero también esperamos que del otro lado se tienda esa mano".

Vázquez también ha aprovechado su primera intervención, como responsable de Universidades, para arremeter contra la nueva Ley del Sistema Universitario que será ratificada en el Senado, a pesar de que un millar de profesores han advertido de que pondrá fin a la neutralidad política en las instituciones académicas. "Esta ley ha sido profundamente alterada en su trámite en el Congreso y se ha transformado en una ley que va a habilitar diecisiete sistemas universitarios distintos, por un objetivo claro: satisfacer las demandas de los independentistas catalanes".

"Hay que hacerle un seguimiento muy cercano a esta ley porque generará unas necesidades inéditas en las comunidades autónomas y será prioritario para nosotros".

La segunda comparecencia de prensa a cargo del nuevo consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, tampoco ha rebajado el tono con el Gobierno de España. De hecho, Marín ha dejado entrever que mantendrá el poso de las decisiones que durante veinte meses puso en marcha la exconsejera de Vox Mabel Campuzano con la Ley Celaá en la diana. "Nosotros hemos culminado la implantación de la nueva ley educativa y hemos hecho un esfuerzo, en virtud de nuestras competencias, de minorar aquellos aspectos que consideramos más perniciosos", tal y como ha advertido, denotando sintonía con las decisiones de Campuzano.

"Hemos sido capaces de garantizar la libertad de elección de las familias de centro educativo y seguiremos apostando por ello". Marín sí que ha marcado distancias con la exconsejera de Vox en la gestión del departamento, donde Mabel Campuzano tenía a los sindicatos en pie de guerra porque tomaba algunas decisiones con manu militari y el consejero popular quiere tender puentes con las organizaciones sindicales: "Quiero manifestar mi predisposición al diálogo con toda la comunidad educativa, quiero que la sociedad perciba la Consejería de Educación como una institución con las puertas abiertas permanentemente".

"La educación es una tarea tremendamente relevante y estamos en un momento en el que debemos intensificar el diálogo y los consensos, con la finalidad de lograr mejoras en nuestro sistema educativo", tal y como ha zanjado. El nuevo consejero priorizará la modernización de infraestructuras, la mejora en la atención a la diversidad, vinculará la nueva oferta de FP a las necesidades del mercado laboral, apostando por el modelo bilingüe y se crearán plazas de primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos y concertados.

