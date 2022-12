Tellado compara el modelo político de López Miras en Murcia con el de Feijóo: "Serios y centrados"

La maquinaria electoral del Partido Popular se pone en marcha para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 en Murcia. El vicesecretario de Organización del PP nacional, Miguel Tellado, se ha desplazado a territorio murciano para participar en una junta directiva regional, en una cena con más de mil simpatizantes y en un encuentro con Nuevas Generaciones en Cartagena.

Tellado ha avanzado alguna de las claves que marcarán el mensaje de los populares a partir del próximo año: "Queremos hacer política de calidad, queremos demostrar que los gobiernos están para servir a las personas y que no están para servir a los partidos que sustentan a esos gobiernos". Como ya pasó en su primera visita a la capital del Segura, el vicesecretario de Organización del PP nacional ha vuelto a hacer un llamamiento a los cargos del partido para buscar una "mayoría" en las urnas, como ocurría antaño con Ramón Luis Valcárcel.

"Una mayoría que genere estabilidad institucional en la Región de Murcia y que permita generar crecimiento económico y confianza que creará empleo", según ha remarcado Miguel Tellado, al tiempo que ha dado muestras del respaldo que tiene en Génova el presidente de los populares murcianos y candidato del PP para los próximos comicios autonómicos. En primer lugar, porque ha comparado el proyecto político de Fernando López Miras con el de Alberto Núñez Feijóo

"El modelo de Fernando López Miras es el modelo de Alberto Núñez Feijóo y es el modelo del Partido Popular: somos gobiernos serios, responsables y centrados en los problemas de las personas". Y en segundo lugar, porque Tellado ha puesto en valor el mandato de "deslealtades" que ha solventado el presidente regional y líder de los populares murcianos.

"Estoy seguro de que el Partido Popular va a ganar las elecciones, con Fernando López Miras al frente, porque en estos años hemos tenido a un Gobierno regional centrado en lo importante y hemos visto a un Fernando López Miras crecerse ante la adversidad en un mandato enormemente difícil: una DANA, una pandemia y un intento de moción de censura cuando su Ejecutivo estaba centrado en la recuperación económica. Ha sido un mandato donde ha demostrado que su único compromiso es la Región de Murcia y eso lo premiarán los ciudadanos".

La visita del vicesecretario de Organización del PP nacional no solo ha buscado engrasar la maquinaria electoral, sino que además ha servido para confirmar que José Ballesta será el candidato de los populares al Ayuntamiento de Murcia. Así lo ha confirmado el partido después de una cena con más de mil simpatizantes a la que ha asistido Miguel Tellado, Fernando López Miras y el propio Ballesta, entre otros cargos orgánicos.

José Miguel Luengo, secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia; el exalcalde de Murcia, José Ballesta, el presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras, el vicesecretario de Organización del PP nacional, Miguel Tellado, y la vicesecretaria de Política Territorial del PP regional, Rebeca Pérez, en una cena con militantes. PP

Ballesta fue el regidor de la capital del Segura en esta legislatura, hasta que en la 'Operación Madrid' se fraguó un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para promover una doble moción de censura al PP de la Región de Murcia: una afectaba al presidente autonómico, Fernando López Miras, y otra iba contra el alcalde capitalino, José Ballesta. Los populares pudieron frenar el asalto al Palacio de San Esteban, pero no lograron evitar que el socialista José Antonio Serrano se hiciese con el bastón de mando de La Glorieta.

El presidente de los populares murcianos, Fernando López Miras, anunció durante la mencionada cena con los simpatizantes, que había propuesto a Génova que José Ballesta liderase la lista popular a la Alcaldía de la capital: "El mejor para Murcia es Ballesta". Tal propuesta fue ratificada por el propio Miguel Tellado: "La dirección general del Partido Popular hará lo que diga el presidente López Miras".

Este encuentro también sirvió a López Miras para lanzar duras críticas ante "la deriva" que ha tomado el Ejecutivo central de coalición de PSOE y Podemos, tras adoptar decisiones como la reforma de los delitos de malversación y sedición a petición de ERC. "Es urgente que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa".

"La Región de Murcia no es una isla en el conjunto de España y es permeable a lo que está pasando: nos preocupa mucho la deriva del Gobierno de Sánchez", tal y como ha alertado el barón autonómico del PP. "No puede ser que la gobernabilidad del país dependa de aquellos que son los herederos de ETA y de aquellos que quieren dar otro golpe de estado desde Cataluña: no puede ser que se gobierne para ellos y que se esté pactando con los delincuentes cuáles son sus condenas".

