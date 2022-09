La Sociedad de Cirugía Plástica pide que la ‘Ley Sara’ limite la publicidad de los centros de estética

El PSOE está trabajando para que la 'Ley Sara' sea incluida en la primera comisión de sanidad que se prevé para la segunda quincena de este mes, a falta de que la mesa del Congreso de los Diputados concrete el calendario del nuevo curso político. Así lo han confirmado fuentes del Grupo Parlamentario Socialista a EL ESPAÑOL, justo cuando esta semana se celebra el Día Internacional de la Medicina Estética.

El texto de la Proposición no de Ley (PNL) sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias -conocido popularmente como 'Ley Sara'- fue registrado por el PSOE el viernes 8 de julio. Y posteriormente fue presentado a los familiares de Sara Gómez: la agente inmobiliaria, de 39 años, y madre de dos hijos, que el 1 de enero murió en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, como consecuencia de las secuelas que le causó una lipoescultura practicada por un cirujano cardiosvacular sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

"No tenemos el calendario de comisiones, pero nuestra idea es que se debata en la primera comisión que se celebre en septiembre", tal y como han indicado las citadas fuentes del Grupo Parlamentario Socialista. "Por otro lado, también estamos tratando de meterlo en Pleno". Las dos diputadas del PSOE que ha impulsado esta PNL, Marisol Sánchez y Ana Prieto, esperan que ese plazo se cumpla porque la comisión de sanidad del Congreso de los Diputados se convoca una o dos veces al mes.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista confían en que la 'Ley Sara' se apruebe "por unanimidad" porque "es un tema que afecta a muchas personas, en su mayoría mujeres jóvenes". De hecho, con el objetivo de escenificar unidad en la cámara baja frente al intrusismo profesional, las citadas fuentes parlamentarias recuerdan que el resto de partidos pueden presentar enmiendas a la Proposición no de Ley sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias.

"En el debate se pueden plantear enmiendas, incluso transaccionales, e incorporarlas si se aprobase por mayoría". No es descartable que se introduzcan cambios al texto durante la tramitación de la PNL en el Congreso, ya que la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) tiene previsto trasladar dos cuestiones al PSOE para que las añada a los cuatro puntos que inicialmente incluye la norma.

La primera cuestión que planteará esta sociedad profesional al PSOE, consiste en limitar la publicidad de los centros privados de estética para acabar con el 'Black Friday', en operaciones de estética, y ofertas agresivas, como sorteos o 2x1 en aumento de pecho.

"Nos gustaría delimitar los anuncios irregulares de algunas clínicas que se publicitan careciendo de cirujanos plásticos en plantilla o que aluden a especialidades inexistentes, como la cirugía cosmética", según explican desde los servicios jurídicos de la SECPRE. "Las titulaciones no homologadas no pueden anunciarse y además queremos que en la publicidad que se haga en los centros vaya reflejada la titulación de cada médico".

Esta petición de la SECPRE va en la línea de una de las cuestiones que se están dilucidando en el proceso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, contra el cirujano cardiovascular que operó a Sara Gómez, por homicidio por imprudencia profesional. Prueba de ello es que la familia de la agente inmobiliaria ha ampliado la denuncia contra el médico por estafa y falsedad porque "se publicitaba" en Instagram diciendo que "había colaborado con los mejores profesionales del mundo".

La segunda cuestión afecta a los consentimientos informados que firman los pacientes, antes de someterse a una intervención quirúrgica, y en los que actualmente no figura la especialidad médica del facultativo que llevará a cabo la operación. "Vamos a pedir que los consentimientos incluyan la titulación oficial del médico, ya sea cirujano cardiovascular, cirujano plástico, cirujano maxilofacial…", según ejemplifican.

"Esto no se hace de forma general y estamos hablando de algo que es de sentido común: la seguridad del paciente para ser intervenido por cualquier especialidad médica".

La SECPRE planteará al PSOE que incluya esos dos puntos en la futura 'Ley Sara', pero también existe la posibilidad de que algún partido los presente como enmienda porque la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, a través de Synapsis Lobby, se ha reunido con todos los grupos parlamentarios, a falta de Ciudadanos y Vox. El objetivo de esos encuentros ha sido doble: ofrecer su visión sobre esta PNL y pedirles que salga con el mayor consenso posible del Congreso.

En ese sentido, desde los servicios jurídicos de la sociedad presidida por el doctor José Luis Vila, aclaran que están "de acuerdo" con el contenido de los cuatros puntos que actualmente incluye la PNL registrada por el PSOE. "Esta ley está cargada de sentido común porque en la cirugía plástica hay mucho intrusismo y no hay nada de lo que se pide que no vaya a beneficiar de forma general a todos los pacientes".

La Asociación Defensor del Paciente, presidida por Carmen Flores, lleva años reclamando mayor seguridad para las personas que se someten a tratamientos en centros de estética. Prueba de ello es que este colectivo se ha sumado desde el principio a la reivindicación de la familia de Sara Gómez para legislar contra el intrusismo profesional, a raíz de la muerte de esta agente inmobiliaria tras someterse a una lipoescultura con un médico sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

"Ojalá que todo el mundo en el Congreso vote a favor de esta norma", coincide en apuntar Carmen Flores, en alusión a las expectativas que comparte con la SECPRE. Al igual que la citada sociedad profesional, desde su asociación consideran que deben añadirse dos puntos a la 'Ley Sara': uno que afecte a los consentimientos informados y otra a la publicidad.

"Los consentimientos no solo deberían incluir la titulación del médico, sino que además deberían eliminar la cláusula que alude de forma genérica al riesgo de muerte, en caso de intervención, sustituyéndola por enumerar cada uno de los efectos adversos que un paciente puede sufrir al pasar por el quirófano", según reflexiona Flores.

La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente va más allá con el tema de la publicidad y pide que se prohíba anunciarse a los centros de estética. "Los anuncios de las clínicas dan la sensación de que todo el mundo debe tener una belleza sensacional y lo que hay que promulgar es quererse a uno mismo porque a veces, la gente pasa de un complejo físico a un trauma al entrar siete veces al quirófano cuando una cirugía de nariz no cumple sus expectativas".

Como ejemplo de publicidad que debe eliminarse, Flores señala a la foto del antes y el después de una mujer que se somete a un aumento de pecho. "Ese tipo de imágenes se deben prohibir como los anuncios del tabaco porque nos parecen un auténtico disparate: todo el mundo no tiene la misma morfología ni el mismo tipo de piel".

La Asociación del Defensor del Paciente coincide con la SECPRE en "respaldar" los otros cuatro puntos que ya incluye la PNL. El primero: 'Fijar criterios comunes sobre el control y cumplimiento de la normativa, junto a las comunidades autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de los centros sanitarios con autorización de la unidad asistencial U.47 Cirugía Estética'.

El segundo: 'Facilitar a los pacientes información sobre las competencias y técnicas que pueden realizar los especialistas de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y otros especialistas médicos, de acuerdo con las competencias del programa formativo oficial de su especialidad'.

El tercero: 'Modificar el Real Decreto 1277/2003 por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios'. Y el cuarto: 'Luchar por la erradicación de cualquier intrusismo y pseudociencia que afecte a las especialidades de profesiones médicas y desarrollar el Plan Nacional de Pseudoterapias'.

La cámara baja será la que tenga la última palabra, a partir de la segunda quincena de septiembre, sobre el contenido definitivo de la 'Ley Sara'.

