López Miras logra implicar a UGT y CC OO en su pacto por las infraestructuras del transporte de Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (c), este lunes, tras firmar con 37 entidades económicas y sociales el Pacto por las Infraestructuras de Transporte de la Región.

Una vez que el presidente de Murcia, y a la sazón, líder de los populares murcianos, Fernando López Miras, se ha garantizado que acudirá al próximo congreso autonómico del PP como el único candidato para liderar la lista de los comicios de 2023, en el Palacio de San Esteban han activado la velocidad de crucero hacia las elecciones autonómicas. La mejor prueba de ello es el golpe de efecto que este lunes ha dado López Miras al firmar con 37 entidades económicas y sociales el Pacto por las Infraestructuras de Transporte de la Región.

El acto se ha celebrado en la víspera de la primera sesión del Debate del Estado de la Región donde López Miras, este martes, tiene previsto ofrecer a todos los grupos parlamentarios que se adhieran al documento. La instantánea del presidente murciano con representantes de la patronal, sindicatos, universidades, colegios profesionales y asociaciones, llega en el mejor momento para el PP: con Alberto Núñez Feijóo lanzado en las encuestas nacionales tras la debacle socialista en Andalucía.

Todo ello pone en un brete a la oposición en el Parlamento autonómico: PSOE, Podemos y Cs deben valorar el coste de quedarse fuera de la foto del Pacto por las Infraestructuras de Murcia, al que se han sumado, por ejemplo, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, los cuales no son precisamente de posturas conservadoras.

"Es el mayor pacto social en materia de infraestructuras de España", tal y como ha defendido López Miras, ante un Salón de los Municipios que estaba lleno hasta la bandera. "No existe un pacto con tanto respaldo social como éste", ha insistido. El documento ha sido consensuado por la Consejería de Fomento con agentes sociales y económicos con los que ha mantenido un largo periodo de negociación.

Además, se ha sometido a una consulta pública a los ciudadanos. El resultado: el pacto contiene nueve compromisos para impulsar el papel de las infraestructuras del transporte, como motor para relanzar la actividad económica y el turismo regional.

Vídeo de presentación del Pacto por las Infraestructuras de Transporte de la Región de Murcia.

El documento resultante recoge, según López Miras, las infraestructuras "estratégicas e irrenunciables" para la autonomía murciana: el Corredor Mediterráneo, la mejora de los servicios de cercanías, la nueva terminal polivalente Barlomar del puerto de Cartagena, la terminal de contenedores de El Gorguel, la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena, así como impulsar el tráfico de mercancías del aeropuerto y la Ciudad Agroalimentaria y del Transporte en Murcia.

"Se deberán desarrollar con independencia de quién esté al frente de los gobiernos central y autonómico", según ha afirmado este lunes, con el objetivo de buscar el apoyo de PSOE, Cs y Podemos, ya que es evidente que el pacto será apoyado por Vox y los expulsados de Ciudadanos por transfuguismo en la moción de censura. El documento recoge cuarenta desarrollos en materia de infraestructuras relacionadas con el aeropuerto, el puerto de Cartagena, zonas logísticas, transportes y redes de carreteras y ferroviaria.

"Nos gustaría que este pacto tuviese un acuerdo político porque es un pacto de mínimos", según ha subrayado Alfonso Hernández, vicepresidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem). De esta forma, la patronal ha lanzado el guante a todos los grupos parlamentarios. "Somos una región que estamos en la periferia y necesitamos que exista una unidad en esta comunidad que sea conocida por el Gobierno de España: esperamos que el pacto sea aprobado en la Asamblea con planes concretos y claros para su ejecución".

El vicepresidente de la Croem, Alfonso Hernández, el secretario general de CC OO, Santiago Navarro, y el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, este lunes, en la firma del pacto en el Palacio de San Esteban. Badía

El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, ha resaltado que el documento se ha firmado tras "un largo proceso de negociación" y ha aprovechado para criticar la situación que presentan las infraestructuras en suelo murciano: "La Región de Murcia muestra un déficit en materia de infraestructuras, en cuanto a financiación y ejecución, que lastra su desarrollo industrial y su mercado laboral".

Para el líder de UGT es imperativo "poner fin al aislamiento en materia de infraestructuras que presenta esta comunidad". Valga como ejemplo el Corredor Mediterráneo que suma cuatro años de retraso en su llegada a suelo murciano.

Por su parte, el secretario general de CC OO, Santiago Navarro, ha reivindicado un mejor servicio de trenes cercanías. "Murcia junto a Extremadura estamos a la cola de este país: siempre digo que los gobiernos no crean empresas, pero sí pueden tomar decisiones que vayan encaminadas a tener un tejido productivo en un sentido u otro porque las infraestructuras son fundamentales para el desarrollo y este pacto puede ser bueno para saber qué es lo prioritario al margen de quien gobierne".

El acuerdo incluye la creación de una serie de órganos de impulso y seguimiento, así como la elaboración del Marco Estratégico de Infraestructuras del Transporte en la Región de Murcia que establezca las tramitaciones necesarias para cada proyecto.

La oposición no firmará

El PSOE ha avanzado a EL ESPAÑOL que no suscribirá el documento. El secretario general del Partido Socialista en Murcia, Pepe Vélez, ha argumentado que la propuesta de pacto regional por las infraestructuras de López Miras no incluye las que debe hacer la comunidad autónoma: "Seguramente, el Gobierno de López Miras, pretende instalar en la sociedad murciana que también son responsabilidad del Gobierno de España. Se han acostumbrado a mentir, a confrontar, a eludir sus obligaciones y a no hacer nada".

La coordinadora regional de Ciudadanos, María José Ros, también ha avanzado a este diario que no suscribirán el pacto firmado por 37 organizaciones. "El pacto debe incluir todas las infraestructuras de ámbito estatal y autonómico: el PP no nos ha trasladado nada", según ha lamentado Ros, al tiempo que ha pedido "altura de miras" al presidente murciano para aceptar la propuesta de pacto de infraestructuras del PSOE.

En Podemos también se han mostrado críticos con López Miras. "Se trata de un documento firmado a espaldas de la Asamblea Regional", según el diputado morado Rafael Esteban. "No implica compromisos reales ni está avalado por unos presupuestos que sostengan una carga inversora suficiente".

