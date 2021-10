El Gobierno de Murcia ve con "desesperanza" los Presupuestos del Estado y reclama 800 millones

Noticias relacionadas El Gobierno estudia ahora condonar deuda a Valencia y Murcia por haber estado infrafinanciadas

El 22 de septiembre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta a condonar la llamada 'deuda histórica' de autonomías infrafinanciadas como Murcia, Valencia y Andalucía. Pero ahora al anuncio de Montero se le podría aplicar este refrán: 'Del dicho al hecho hay un trecho'. Así se desprende del recado que le ha enviado el consejero murciano de Hacienda, Luis Alberto Marín, tras conocer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022: "Para nuestra desesperanza, en los números iniciales no aparece como creemos que debería aparecer el problema de la infrafinanciación".

En la sede de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, con motivo de la presentación del 'Foro Robótica y Digitalización 21', el consejero Marín ha lamentado que tras asistir al último Consejo de Política Fiscal y Financiera, "no se ha producido ningún avance", en lo referido a introducir cambios en el modelo de financiación y abordar la 'deuda histórica' de autonomías infrafinanciadas.

Las palabras del consejero dan a entender que en la Moncloa no valoran la reunión institucional que mantuvieron el 29 de septiembre, los presidentes de Andalucía y Murcia, Juanma Moreno y Fernando López Miras, respectivamente, donde exigieron al Gobierno abrir un debate sobre la reforma de la financiación autonómica.

La foto de los dos dirigentes autonómicos pretendía hacer reflexionar al Gobierno sobre situaciones como esta: Murcia percibe un 25% menos por habitante que Cantabria. Pero parece que aquella imagen en el Palacio de San Telmo en Sevilla, no ha surtido efecto a tenor de las palabras del titular murciano de Hacienda: "Mucho nos tememos que en los próximos Presupuestos Generales del Estado no van a dar respuesta al injusto sistema de financiación que la propia ministra Montero ha reconocido".

El presiente de Murcia y el presidente de Andalucía en el Palacio de San Telmo. Carm

Fondo de nivelación

Marín ha proseguido criticando que "a día de hoy no tenemos ninguna respuesta", del Ministerio de Hacienda, sobre el fondo de compensación o nivelación que le reclaman autonomías infrafinanciadas y que están gobernadas por distinto signo político: Murcia (PP), Andalucía (PP-Cs), o Valencia (PSOE).

"Pedimos al Gobierno que utilizasen parte de los 23.000 millones de fondos europeos que han recibido para articular un fondo de nivelación transitoria, mientras se modifica el sistema de financiación autonómica, pero lamentablemente no tenemos una respuesta al respecto", ha remarcado el responsable de las cuentas en el Palacio de San Esteban.

"Murcia percibe al año 800 millones menos que lo que nos corresponde", ha subrayado el consejero. De hecho, Marín ha imputado al actual modelo financiación, el 90% de la deuda autonómica que asciende a 11.154 millones de euros (37 por ciento del producto interior bruto regional). "Si multiplicamos esa cifra por los diez años de vigencia del sistema, nos sale el noventa por ciento de la deuda autonómica".

Encuentro con Ximo Puig

Tras los encuentros bilaterales a cuenta de la financiación, entre los presidentes de la Junta de Andalucía y la Generalitat Valenciana, Juanma Moreno (PP) y Ximo Puig (PSOE), respectivamente, y entre el presidente andaluz y el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, el consejero Luis Alberto Marín se ha mostrado esperanzado de que el socialista Puig se reúna con el popular López Miras: "Esperemos que en breve lo vuelva a mantener con nosotros".

El consejero de Hacienda ha subrayado que los presidentes murciano, andaluz y valenciano mantienen una "línea común" y "contacto permanente" para exigir un fondo de nivelación transitoria, a expensas de que en noviembre la ministra de Hacienda presente el proyecto de reforma del modelo de financiación autonómica.

"No se trata de hacer frentes, se trata de hacer una causa común frente a un situación tremendamente injusta y que la reconoce el Ministerio, no es una cosa que diga una comunidad autónoma gobernada por el PP, por tanto, es evidente que no vamos a dejar de insistir en lo que es justo para un millón y medio de murcianos".

En la actualidad, el Gobierno de Murcia se encuentra trabajando en los próximos presupuestos regionales, y el consejero de Hacienda espera algún gesto desde la Moncloa porque ha advertido de que la Ley de PGE condicionará las nuevas cuentas autonómicas: "Están muy supeditados al anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado porque nos condicionan sobremanera".

