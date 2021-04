La marca turística de Murcia 'ficha' a Ana Carrasco: la Costa Cálida se mueve sobre dos ruedas

La ceheginera Ana Carrasco pulverizó un techo de cristal para las mujeres en el motociclismo, cuando en 2018 se convirtió en la primera piloto en ganar un título mundial: la categoría Supersport 300 del Campeonato del Mundo de Superbikes. Un hito histórico para las hemerotecas deportivas, pero que por exraño que parezca no le ha traído más patrocinadores en su tierra, donde solo contaba con el apoyo de la Universidad Católica San Antonio (Ucam). Esta triste estadística -para una de las mejores deportistas murcianas de la historia- se ha roto este viernes durante la presentación de su nuevo espónsor: Costa Cálida, la marca turística de la Región de Murcia.

La apuesta que ha realizado el Gobierno regional, del presidente Fernando López Miras, tiene un valor doble para la piloto porque justo ahora es cuando necesita más apoyo, ya que afronta la temporada más dura de su carrera porque no compite desde septiembre de 2020. Todo ello, como consecuencia de la grave caída que sufrió en un entrenamiento en Estoril fracturándose las vértebras D4 y D6. De hecho, el Mundial de Superbikes empieza el 23 de mayo en Aragón y Ana Carrasco se está machacando a diario porque todavía padece dolores de espalda.

La piloto de motociclismo (Cehegín, 1997) se ha mostrado agradecida por este patrocinio, en un momento en el que empieza de cero tras una lesión. Así lo ha subrayado en la presentación de Costa Cálida que ha tenido lugar junto a una playa de San Pedro del Pinatar: "Llevo tiempo compitiendo y es el primer año que la Comunidad Autónoma decide apostar por mí, como imagen de mi tierra, y la verdad es que me hace mucha ilusión. Llevo muchos años contando con el apoyo de la Ucam, la única entidad de Murcia que apoyaba mi carrera deportiva y me ilusiona el apoyo de la Comunidad, sobre todo ahora, cuando vengo de la lesión más difícil de toda mi carrera".

Ana Carrasco, campeona del mundo de motociclismo en la categoría de Superbikes Supersport 300, lucirá en su moto el logotipo turístico de la Región de Murcia: la marca Costa Cálida.

El patrocinio que ha cerrado la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes con Ana Carrasco consiste en que la piloto lucirá durante todo el mundial el emblema del turismo murciano. De forma, que la Costa Cálida se moverá sobre dos ruedas porque aparecerá a ambos lados del frontal de su espectacular Kawasaki y en el casco de la deportista. Además, en dos carreras de la competición la marca presidirá todo el lateral de su motocicleta.

"La temporada pasada fue un momento duro por la lesión de espalda, vengo de pasar unos meses muy difíciles, y la verdad es que me hace ilusión volver a la competición con todo este apoyo", ha insistido Ana Carrasco para zanjar con un nudo en la garganta que saldrá de la parrilla de salida de Motorland Aragón con un único objetivo: "Voy a tratar de ser competitiva como siempre, intentaré luchar por el campeonato del mundo para volver a poner el nombre de Murcia en el número uno: siempre estoy orgullosa de mi tierra".

La presentación de esta alianza turístico-deportiva ha tenido lugar en la avenida del Puerto: a un lado, se podía ver el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, y al otro, el Mar Menor. El acuerdo cuenta con una dotación de 40.000 euros y forma parte de la colaboración que la Dirección General de Deportes estableció con la Universidad Católica San Antonio (Ucam) de Murcia para el desarrollo de su programa deportivo durante la actual campaña.

- Ana, cuando le pregunten en algún circuito por la Costa Cálida: ¿Qué rincón de la Región de Murcia venderá?

- (Risas) Yo soy de Cehegín, un pueblo de interior, y es lo primero que recomendaría, pero en la costa tampoco se está mal.

La marca turística Costa Cálida en el frontal de la moto de Ana Carrasco. Badía

La intervención del consejero de Turismo, Marcos Ortuño, se ha parecido más a un 'speech' deportivo, por las continuas muestras de apoyo que ha realizado hacia la piloto en su vuelta a los circuitos, que al habitual discurso político que suele emplear cualquier político: "Ana Carrasco es un icono del deporte femenino y es una pionera en el mundo del motociclismo, sé que se siente muy orgullosa de ser ceheginera, pero a partir de ahora va a ser embajadora de Murcia, llevando nuestro nombre y nuestra bandera por todos los circuitos del mundo".

El 'briefing' motivacional del consejero ha proseguido subrayando que la piloto del equipo Kawasaki Provec WorldSSP300 "es todo un ejemplo de superación, de trabajo, de valentía y de dedicación". Y la última arenga antes del mundial: "Este patrocinio lo ponemos en marcha en el momento en el que se ha recuperado de una grave lesión, de la que estoy convencido, saldrás fortalecida: tienes un futuro prometedor, vas a cosechar grandes éxitos y debes saber que el Gobierno regional estará a tu lado".

Uno de los objetivos de la Consejería con este patrocinio es promocionar el turismo en la Costa Cálida y proyectar la imagen de Murcia en todo el mundo, a través del interés que Ana Carrasco despierta en los circuitos. De esta forma, de cara al verano, se pretende pescar turistas en el extranjero que puedan paliar parte de los estragos que la pandemia de coronavirus está causando en el sector hostelero.

"Desde el Ayuntamiento estamos totalmente convencidos de que esta unión, de turismo y deporte, es una apuesta clara para promocionarnos como destino turístico de primer nivel en todo el mundo", tal y como ha subrayado Visitación Martínez, alcaldesa de San Pedro del Pinatar. "Por eso, somos firmes defensores de potenciar la actividad en el entorno del Mar Menor, uno de los mejores campos de regatas a nivel mundial".

La presentación del patrocinio de Costa Cálida ha tenido lugar al lado del Mar Menor. Badía

Paseo por el Mar Menor

La presentación ha concluido con un breve paseo, a la vera del Mar Menor, en el que el consejero Marcos Ortuño, y la alcaldesa pinatarense, Visitación Martínez, han tenido la oportunidad de charlar de manera distendida con la piloto, y se han interesado por cuestiones técnicas de su moto, como el tamaño de los neumáticos. EL ESPAÑOL ha acompañado en ese paseo a Ana Carrasco y le ha podido realizar algunas preguntas de cara al inicio del Mundial de Superbikes en Motorland Aragón que se está preparando a conciencia realizando test en Barcelona, Navarra...

- ¿Tu Kawasaki ha experimentado alguna mejora respecto al año pasado?

- Lo más importante que hemos hecho ha sido el cambio de suspensión para eliminar los problemas que había tenido en años anteriores.

- Imagino que la pretemporada estará siendo muy dura para recuperarte de tu lesión de espalda...

- Estoy haciendo una pretemporada más larga de lo habitual, porque siempre suelo empezar en enero y acabo en marzo, pero para este mundial comencé a prepararme en octubre de 2020 y a finales de febrero de este año pude volver a subirme a la moto. Lo que más me está costando es la preparación física porque he perdido seis kilos de peso y cuando piloto siento dolores cervicales, en el trapecio y en el cuello. Estoy echando más horas de fisioterapia para llegar bien, entrenando a diario y haciendo más carga de trabajo.

- ¿Cuál es el reto que te marcas para la próxima temporada tras sufrir la peor lesión de toda tu carrera?

- El reto siempre es luchar por el campeonato. Este año me lo planteo diferente porque llevo sin competir desde septiembre, llevo mucho tiempo fuera, físicamente está claro que no estoy como otros años, me lo quiero tomar con más calma, pero el primer objetivo tiene que ser subirme al podio lo antes posible y ganar carreras. Al final, cuando antes lo consiga, antes podré luchar por el título mundial.