Madrid pedirá vacunar a "los grupos de riesgo" de la viruela del mono por una posible alza tras el Orgullo

El Ministerio de Sanidad va a estudiar, durante la reunión de la Comisión de Salud Pública del próximo martes, cambiar su estrategia contra la viruela del mono y vacunar contra la viruela a grupos de riesgo en "preexposición".

Esto quiere decir que, en lugar de inmunizar con el antígeno de la viruela a contactos estrechos de personas diagnosticadas con la infección, hacerlo antes de que se produzca dicho contacto. El objetivo es localizar a los "grupos de riesgo" y ofrecerles la vacuna de la viruela antes de que tengan contacto con un infectado.

La propuesta llegará a la mesa desde la Comunidad de Madrid, aunque, según Elena Andrada, directora general de Salud Pública de la región, es algo que "apoyan más comunidades autónomas".

El cambio de estrategia responde a los problemas que están teniendo en los sistemas de salud pública a la hora de controlar la transmisión del virus. Además, coincide con la celebración de las fiestas del Orgullo en la capital, evento que puede producir un alza de los contagios.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los casos de viruela del mono que se están diagnosticando por todo el mundo son de hombres que mantienen sexo con hombres y, más concretamente, que han tenido relaciones sexuales con "nuevas parejas o múltiples".

En la Comunidad de Madrid, el 50% de los contactos sexuales de las personas que se infectan con la viruela del mono son desconocidos. Esto lleva a los servicios de rastreo a un callejón sin salida. Saben que el virus se sigue propagando, pero no pueden localizar a sus nuevos huéspedes.

A fin de cuentas, lo que pretende hacer Madrid es que todos los sistemas de salud autonómicos ofrezcan la vacuna a personas que "tienen conductas de riesgo". "Entendemos que es el momento de ofrecer la vacuna antes de tener una exposición de riesgo", concreta.

Sobre qué es para Madrid una conducta de riesgo, la directora general de Salud Pública añade: "personas con relaciones sexuales múltiples y desconocidas".

Una investigadora comprueba unas muestras positivas de viruela del mono. Reuters

Andrada insiste en que la viruela del mono "no es una enfermedad que tenga que ver con la orientación sexual", pero el ámbito de riesgo que se está identificando en estos momentos se limita a "encuentros entre homosexuales que se realizan en fiestas privadas donde no se conocen las parejas sexuales".

La que fue directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad cuando Dolors de Montserrat era ministra, explica que desde que vieron los grupos de transmisión han estado en contacto con asociaciones LGTBI para concienciar e intentar mitigar los contagios explicando el modo de transmisión.

Ahora, con la celebración de la fiesta del Orgullo en la capital, esas reuniones privadas en las que se empezó a transmitir el virus se pueden incrementar y, consiguientemente, producirse un alza de los contagios en las próximas semanas.

Aun así, la experta en Salud Pública reconoce que, aunque se apruebe su propuesta este martes, llegarán "tarde". No se podrá empezar a vacunar a la población de riesgo hasta que no lleguen vacunas y, para entonces, ya se habrán dado los posibles contagios.

La vacuna que se está adquiriendo para proteger de más infecciones es la de la compañía danesa Bavarian Nordic conocida como Imvanex y autorizada en Europa para la viruela tradicional. Todavía no hay ninguna vacuna concreta contra la viruela del mono.

Más vacunas

La alerta sanitaria de la viruela del mono la dio Reino Unido el 17 de mayo. Desde entonces, Madrid ha activado un protocolo dentro de su sistema sanitario para que, en cuanto los profesionales vean síntomas parecidos a esta dolencia, notifiquen los casos.

"El mismo día que dimos la alerta vimos que había una transmisión superior a la que se podía imaginar", explica Andrada. Por ello, desde un primer momento Madrid se ha convertido en la región que más medidas ha solicitado al Ministerio de Sanidad.

Primero fueron los que hicieron presión para conseguir las vacunas (han llegado 5.200 y se esperan otras 5.000 más) y, ahora, para cambiar la estrategia de vacunación.

En la actualidad no existe una vacuna contra la viruela del mono, pero se usa la de la viruela común con el objetivo de "controlar la transmisión". Ahora, con el cambio de estrategia vacunal que piden, lo que hacen falta son "muchas más vacunas".

Reunión virtual del Consejo Interterritorial del pasado miércoles, 22 de junio.

En el caso de Madrid, han recibido 91 dosis y ya han administrado 80. Tanto si cambia el modelo de vacunación como si no, tienen claro que van a "pedir más".

"El perfil sigue siendo casos infectados durante relaciones sexuales, aunque no sea una enfermedad de transmisión sexual. Tenemos una proporción muy importante de casos en los que los contagiados no son capaces de identificarnos sus contactos sexuales porque no los conocen", relata Andrada.

Así, afirman que, sólo en la Comunidad de Madrid, más de un 50% de los contactos sexuales son desconocidos. "Eso tiene como consecuencia que vamos a seguir manteniendo la transmisión de la enfermedad. No podemos detectar los contactos de riesgo y estas personas pueden seguir transmitiendo", insiste.

Ministerio de Sanidad

Madrid lleva la decisión a la Comisión de Salud Pública porque entienden que es algo que no se puede ejecutar de "forma unilateral". "Hay que ofrecer de forma coordinada la vacuna preexposición a colectivos y personas con conductas de mayor riesgo".

El perfil de contagiado en la Comunidad de Madrid por la viruela del mono es un varón menor de cincuenta años. Según datos de este viernes 1 de julio, el 99.1% de los infectados son hombres y el 0,9% son mujeres. El 92% de ellos son menores de 50 años.

Síntomas de la viruela del mono.

En cuanto a los casos confirmados, Madrid ha diagnosticado a 847 personas y ha descartado 229. A la pregunta de por qué España no está siendo capaz de contener la difusión de un virus con una R inferior a 1, Andrada argumenta en que es por no identificar a las parejas sexuales de los contagiados.

Desde Madrid afirman que su proyecto de vacunar preexposición al virus puede tener una buena respuesta entre la población, basándose en la aceptación que está teniendo ahora la vacuna.

Mientras que en Reino Unido la aceptación de la vacuna para contactos de riesgo de personas contagiadas está siendo de un 20% en Madrid es superior al 80%.

