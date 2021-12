Ayuso se abstiene en la derogación de las leyes LGTB: Vox y la izquierda la acusan de "cobarde"

Isabel Díaz Ayuso no ha cedido en el pulso que mantiene con Vox y no derogará las leyes LGTB en la Comunidad de Madrid, aunque este jueves esa decisión le haya supuesto una bronca de sus socios presupuestarios y de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) en la Asamblea de Vallecas. Todos los grupos parlamentarios de la oposición han acusado a la presidenta de "cobarde", aunque por distintos motivos.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha afeado a Díaz Ayuso que "una vez más vemos que el PP dice una cosa y hace otra" porque "dicen defender la libertad, pero cuando llega la hora de defenderla, se posicionan del lado de los totalitarios". "Cuando tienen que luchar contra el totalitarismo se quedan mudos, callados y mirando al suelo como están ahora sus diputados", ha espetado Monasterio a la bancada popular.

La presidenta madrileña ha respondido que si no apoyan la derogación de las leyes LGTB para sustituirlas por una ley de igualdad y no discriminación, como plantea Vox, es porque esta última "contiene deficiencias técnicas" y porque los de Monasterio "no la pueden tratar de imponer desde una minoría parlamentaria sin buscar el consenso con nosotros". "Quien paró el auge de la izquierda fueron mis diputados y mi Gobierno, no el suyo", le ha recordado Díaz Ayuso a quien ha sido su socia en los Presupuestos.

Por parte de la izquierda la acusación ha sido la misma: Ayuso es una "cobarde"... pero por abstenerse y no votar en contra de la propuesta de Vox. La portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, le ha preguntado "cuántas personas LGTB tienen que tener miedo en la calle" para que tome medidas y se olvide de "la batalla interna en el PP". La líder popular ha respondido que "no se van a derogar las leyes LGTB" y que, por tanto, "no hay motivo para la pancarta": "Lo siento, mal año para ustedes".

Para el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, Jesús Celada, "una abstención frente a la homofobia nos parece insuficiente" porque "a la homofobia hay que decirle no con contundencia".

Pero la más dura en su intervención ha sido la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha acusado a la presidenta regional de "no cumplir las leyes LGTB" en la Comunidad de Madrid. "A usted le gusta menos cumplir la ley que a mi hija la coliflor", ha bromeado García, que ha proseguido: "Uno no se abstiene ante la homofobia. Uno no se abstiene cuando llaman enfermos a nuestros amigos y familiares. No queremos su agenda ultra".

La diputada de Más Madrid ha asegurado que viven en "la capital de Pedro Zerolo y Boti García, de Carla Antonelli y Mili Hernández, de La Veneno, de Pedro Almodóvar y las series de Los Javis...". La capital, en definitiva, "que ayer le dijo alto y claro que no queremos su agenda ultra".

Pero la presidenta le ha recordado -a Mónica García- que "Madrid ha sido siempre la capital del Orgullo gracias a los gobiernos del Partido Popular, antes de que ustedes llegaran a la política": "La mayoría de homosexuales y transexuales pasan de ustedes y no van a ninguna de esas soflamas donde solo están las banderas de UGT, de Podemos o de IU".

Un grupo de personas sostienen una pancarta en una concentración de defensa de los derechos del colectivo LGTBI+, en la Puerta del Sol, a 15 de diciembre de 2021, en Madrid (España). EP

La presidenta se ha referido así a la manifestación en contra de la derogación de las leyes LGTB que se celebró este miércoles en Puerta del Sol, donde se profirieron cánticos como "Monasterio, al cementerio" o "Ayuso, fascista, estás en nuestra lista". Ésta fue convocada por COGAM y participaron representantes de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, que no han condenado estos gritos en el pleno.

El Partido Popular ya había anunciado su abstención. Y es que los populares consideran excesiva la derogación de las leyes que aprobó el Gobierno de Cristina Cifuentes, pero sí se abren a "reformar" algunos puntos, como los que invierten la carga de la prueba. En concreto, el artículo 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y el 66 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia.

A la supresión o reformulación de estos puntos se refirió Ayuso en su intervención del pasado jueves en la Asamblea de Madrid, cuando anunció "iniciativas" para "poner coto a las denuncias falsas" y que éstas "no causen más perjuicio a las verdaderas víctimas", así como "evitar más daño a inocentes". Una postura que tanto Vox como la izquierda tildan de "cobarde".

