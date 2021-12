Madrid tendrá Cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero de 2022: todos los detalles

Los Reyes Magos en la particular cabalgata de 2021, marcada por la Covid-19 y celebrada en Condeduque. Europa Press

Madrid recupera su tradicional Cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero de 2022, después de que la pandemia de la Covid-19 obligara este 2021 a un acto austero y sin aglomeraciones en el centro de cultura Condeduque. Melchor, Gaspar y Baltasar no pudieron entonces recorrer las calles, pero esta vez sí lo harán, ha avanzado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, Andrea Levy.

La prioridad sigue siendo no poner en riesgo ni a los niños, grandes protagonistas del día, ni a sus padres, pero habrá cabalgata, ha confirmado Levy en la presentación de la programación para la Navidad de la capital de España. "He estado hablando con sus Majestades y me han dicho que los Reyes van a volver a venir a Madrid en su cabalgata tradicional el día 5 de enero", ha trasladado Levy.

Aunque de momento ha preferido no dar más detalles, la máxima responsable del gran desfile de los magos de Oriente sí ha informado de que el recorrido será el habitual, desde Nuevos Ministerios a la plaza de Cibeles, donde se ubica el consistorio y desde donde Melchor, Gaspar y Baltasar suelen dirigirse a los niños de Madrid antes de comenzar su larga noche repartiendo regalos.

Sexta ola, ómicron

En 2021, por primera vez, los Reyes Magos aparecían en Madrid en la misma carroza y sin el acompañamiento de otros años, en los que se podía ver caballos, camellos y otras tantas carrozas. Fueron recibidos en la capital por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y otros miembros de la corporación municipal.

La cabalgata no fue lo único que condicionó la pandemia: además de las restricciones para las reuniones familiares en Nochebuena, Navidad y Nochevieja, las campanadas de la Puerta del Sol se hicieron sin público.

La vacuna contra la Covid-19 ha cambiado la situación sobremanera, pero España, en plena sexta ola, vuelve a estar en riesgo alto de contagio con la variante ómicron aún sembrando grandes dudas entre los especialistas.

Sigue los temas que te interesan