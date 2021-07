Así se obtiene el pasaporte Covid en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid facilitará a partir del 1 de julio el pasaporte covid, también llamado Certificado Covid Digital de la Unión Europea, para que los ciudadanos que lo deseen puedan obtenerlo de manera telemática o bien presencialmente en 10 puntos habilitados.

Existres tres tipos de certificado: el de vacunación frente a la Covid, el resultado negativo que se exige antes de un viaje y el de recuperación del contagio confirmada por una prueba diagnóstica.

La solicitud de estos tres tipos de certificado se puede realizar de dos formas:

1. Online

- A través de la aplicación móvil de Tarjeta Sanitaria Virtual.

- A través de la web para la gestión del Certificado Covid Digital.

Requisito: certificado digital, DNI electrónico o PIN permanente.

2. Presencial

El pasaporte Covid se entrega en formato papel y se envía un SMS para su acceso digital en sucesivas ocasiones.

Se puede solicitar en distintos puntos, según el tipo de certificado.

Para certificados de vacunación o recuperación estos son los puntos de emisión de la Comunidad de Madrid:

- Oficina de Atención al Ciudadano. Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. C/ Gran Vía , 3. 28013 Madrid.

- Oficina Auxiliar en Materia de Registro de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales (Servicio Madrileño de Salud). C/ Sagasta, 6. 28004 Madrid.

- Oficina de Asistencia en Materia de Registro del Servicio Madrileño de Salud. Pza. Carlos Trías Bertrán, 7. 28020 Madrid.

- Oficina de Registro y Asistencia al Ciudadano de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. C/ Vía Lusitana, 21. 28025 Madrid.

- Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Consejería de Administración Local y Digitalización. C/ Maudes, 17. 28003 Madrid.

- Oficina de Registro y Asistencia al Ciudadano de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. C/ O´Donnell, 50. 28009 Madrid.

Para certificado de pruebas negativas: en Centros Sanitarios Privados y laboratorios autorizados por la Consejería de Sanidad, en donde la persona se ha realizado estas pruebas. (Pulse aquí para ver la lista).

