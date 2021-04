Los menas y la abuela: la campaña de derecha dura de Vox para Madrid que ya investiga la Fiscalía

Continúa la campaña electoral en Madrid y, a dos semanas del 4-M, Vox eleva el tono. El partido de Santiago Abascal ha colocado un cartel en la estación de Cercanías de Sol en el que se compara el coste mensual de los menores extranjeros no acompañados (llamados menas por sus siglas) con la pensión que reciben los mayores.

"Un mena, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes", dice el mensaje de Vox, donde aparece un menor -un joven encapuchado y enmascarado con tez oscura- con los ojos pixelados bajo el lema "Protege Madrid, vota seguro".

No es la primera vez que Vox arremete contra los menas. La candidata del partido a las elecciones autonómicas, Rocío Monasterio, ha cargado en la mayoría de sus mítines contra este colectivo porque, según dice, las mujeres "necesitan caminar seguras por las calles" de la ciudad.

En un mitin en Fuenlabrada, Monasterio aseguró que sólo su partido garantizaría que las madrileñas "puedan caminar por la calle sin cruzarse con un grupo de menas porque la libertad es fundamental, pero no vale de nada si no tienes seguridad". "De esto el resto de partidos no os van a hablar porque tienen miedo".

"En la Comunidad de Madrid pagamos por mena al mes 4.700 euros. Ya le gustaría a una familia media española tener 4.700 euros al mes para mantener a un hijo suyo", apostilló la cabeza de cartel para el 4 de mayo.

Denuncia ante la Fiscalía

Tras difundirse el cartel, las reacciones no se han hecho esperar. La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación por un presunto delito de odio contra Vox. Momentos antes, Más Madrid había interpuesto una denuncia contra Vox en la Fiscalía por posible delito de odio.

Según el partido de Íñigo Errejón, se "directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, por motivos racistas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación personal, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional".

Como denunciantes entienden que sería de aplicación el agravante previsto por el artículo 510.3 del Código Penal, que establece que las penas previstas se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que se hiciera accesible a un elevado número de personas.

A lo que añaden el agravante de que "detrás del señalamiento a una categoría administrativa se esconde una criminalización a un conjunto especialmente vulnerable pues se trata de menores de edad cuyo origen es extranjero y que en España no disponen de sus tutores legales, por lo que se hace más imperativo que exista una protección reforzada para evitar lo que el tipo penal busca proteger".

También el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica dependiente del Ministerio de Igualdad prepara una demanda contra la formación de Abascal por incitar al odio con una "propaganda electoral racista contra la infancia migrante".

Por su parte, Unidas Podemos denunciará ante la Junta Electoral la propaganda de Vox. “Esto solo tiene un nombre: fascismo. No podemos permitir que estos criminales gobiernen en Madrid. Vamos a denunciar su propaganda nazi a la Junta Electoral. El 4 de mayo nos lo jugamos todo. Hay que plantar cara. Que nadie se quede en casa”, ha escrito el candidato de la citada formación, Pablo Iglesias.

Esto solo tiene un nombre: fascismo. No podemos permitir que estos criminales gobiernen en Madrid. Vamos a denunciar su propaganda nazi a la Junta Electoral. El 4 de mayo nos lo jugamos todo. Hay que plantar cara. Que nadie se quede en casa. #QueHableLaMayoria pic.twitter.com/zXVzcxaAPC — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 20, 2021

Iglesias denunciará a la Junta Electoral la propaganda "nazi" de Vox que compara pensiones con el gasto por mena Junto a la imagen del cartel de Vox le añade otra del famoso cartel de propaganda antisemita de la Alemania nazi de 1940 en el que aparece un dedo apuntando a un banquero masculino estereotipado, gordo y con un bombín, y judío porque lleva puesta una estrella de David. Le acompaña en alemán el lema racista "Der Ist Shuld am Kriege!", que en español se traduce como "la guerra es su culpa".

"Problema descomunal"

Monasterio lleva semanas afirmando que existe "un problema descomunal" con los menas en Madrid y critica que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no haya ofrecido los datos reales. "Tenemos miles de menas en Madrid, ni la Comunidad sabe cuántos menas tiene", señalaba la dirigente madrileña, resaltando que existen también muchos “exmenas” circulando por zonas de Madrid como Casa del Campo.

Según datos del Gobierno con fecha de octubre de 2020, los menores extranjeros no acompañados acogidos en el país son más de 9.200, si bien las organizaciones que trabajan con ellos señalan que estas cifras varían mucho, por las continuas llegadas y porque los menores alcanzan la mayoría de edad en pocos años y salen del sistema.

"Tenemos que repatriar a todos estos niños con sus padres y acabar con la inmigración ilegal", defendió Monasterio.

Criminalidad y menas

En otros actos electorales, los de Abascal han establecido que existe una relación entre menores extranjeros y criminalidad. Un nexo que ya desmintió el propio Fiscal de Sala Coordinador de Menores, Javier Huete. "Yo no detecto, en las memorias de las fiscalías que son los datos que puedo utilizar, que haya un aumento ni que cometan más delincuencia que los nacionales".

Con este mensaje contra los menas, Vox endurece su discurso. Precisamente hace una semana, y en un estilo similar al cartel difundido este martes, el partido liderado por Abascal publicaba un mensaje en redes sociales que apuntaba directamente a quienes recibían ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid. En su cuenta de Twitter, Vox divulgó un documento oficial donde se podían leer los nombres -subrayados- de quienes percibieron las mencionadas prestaciones sociales en el año 2019.

Con VOX, los españoles no volverán a ser los últimos.



Ni en la Comunidad de Madrid, ni el resto de España.#ProtegeMadrid 💪🇪🇸 pic.twitter.com/QHqbz8UlJJ — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 13, 2021

Mustapha, Abdellah, Karim, Said, Abdelkader, Youssef, Azzedine, Omar, Ali... son algunos de los nombres que engrosan la lista reproducida en el tuit de Vox. "Con Vox, los españoles no volverán a ser los últimos. Ni en la Comunidad de Madrid, ni el resto de España", dice el mensaje, bajo el lema escogido para los comicios del próximo 4 de mayo, "Protege Madrid".

Vox daba así un paso más en su campaña madrileña con el objetivo de "denunciar el abandono que han sufrido los españoles más pobres durante mucho tiempo", en palabras de Isidoro Sevilla, responsable nacional de comunicación interna del partido. "Pero con nosotros, nunca más serán olvidados", escribía Sevilla en Twitter.