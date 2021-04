Vallecas da la 'bienvenida' a Vox: PSOE, Más Madrid y Podemos piden no ir a un acto "provocador"

Primer gesto de unidad de la izquierda en Madrid de cara a las elecciones del 4 de mayo. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han pedido a los vecinos de Vallecas que no acudan esta tarde al acto que Vox ha organizado en el barrio para presentar su lista electoral para los próximos comicios para evitar incidentes que puedan "instrumentalizar" Vox en su beneficio electoral.

A Vox le recibirán, por ahora, varias pancartas que los vecinos han colgado en algunos puntos de Vallecas en los que se puede leer frases como "Fuera fascistas de nuestros barrios" y "Pintando esta pancarta ya hemos trabajado más que tú", con la cara de Santiago Abascal tachada.

Las tres formaciones piden "no caer en ninguna provocación" que pueda servir a la formación de extrema derecha para darse "mayor publicidad", recordando que los de Santiago Abascal "están al borde de perder su representación" en la Asamblea de Madrid. El CIS otorga a Vox 9 escaños y el 5,4% de los votos, sólo cuatro décimas por encima del límite para tener representación.

"Denunciamos la provocación de Vox en Vallecas, barrio históricamente antifascista", afirman PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos en un comunicado. "Rechazamos de plano su ideología contraria a lo público, a la democracia, a una España plural e inclusiva y a los derechos de las mujeres y las minorías", añade.

Convirtamos la provocación en movilización electoral.



La izquierda pide, por tanto, no acudir al acto como forma de protesta por la presencia de Vox en Vallecas y apoya "actividades simbólicas no coincidentes con el acto" para evitar cualquier conflicto "que pueda instrumentalizar Vox en su beneficio electoral".

El acto se celebrará este miércoles a als 19:30 horas en la Plaza de la Constitución de Vallecas -más conocida como la 'Plaza Roja'-, cuna política de Pablo Iglesias. La formación de ultraderecha presentará sus listas en un acto al que acudirán Santiago Abascal y Rocío Monasterio y que tiene la autorización de la Delegación de Gobierno.

Pancarta en Vallecas horas antes del acto de Vox en este barrio de Madrid. Dani Gago

"Escoria fascista y racista"

Diferentes asociaciones y grupos antifascistas de Vallecas han llamado a boicotear el acto de presentación. A través de redes sociales han alentado a los vecinos a que se concentren a las 18:00 horas en la misma plaza para no permitir que "el fascismo se presente en Vallecas y lo utilice como escenario para su discurso de miedo y odio".



"Nuestros barrios no son lugar para la escoria fascista y racista. No te quedes en casa, no muestres indiferencia", han trasladado a través de las redes sociales.

Ni un respiro al fascismo. Fuera de nuestras calles, fuera de nuestros barrios. Contra el discurso de odio fascista, racista y machista, nos tendréis enfrente.



A sus mensajes se ha sumado también el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. El profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y confundador de Podemos ha pedido a los vecinos de Vallecas no acudir al acto y que "desinfecten el suelo con lejía" después de que los dirigentes de Vox pisen el barrio.