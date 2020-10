Los datos de Sanidad sitúan a Madrid por debajo de los 500 casos de incidencia acumulada

C. Frías

Noticias relacionadas La Junta cierra Écija y suspende las clases presenciales en la Universidad de Granada

489,15. Esa es la incidencia acumulada de coronavirus en la Comunidad de Madrid en los últimos 14 días, según el informe diario que el Ministerio de Sanidad envía para conocer la situación de la Covid-19 en España.

Bajar de la barrera de los 500 es fundamental para que no se apliquen las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud y que se impusieron en la Región después de que un Consejo de Ministros extraordinario aprobase el estado de alarma.

Para establecer confinamientos perimetrales y las restricciones de aforo y de horarios en los locales, Sanidad establece tres baremos para los municipios de más de 100.000 habitantes: que se superen los 500 casos de incidencia acumulada en los últimos 14 días, que la tasa de positividad de las PCR sea mayor del 10% y que el porcentaje de camas UCI destinadas a pacientes Covid de la comunidad sobrepase el 35%. Las tres se tienen que cumplir simultáneamente.

La decisión de Sanidad obligó a establecer las medidas en ocho municipios de Madrid más la capital. Falta por conocer el informe semanal que publica la Comunidad cada martes para saber la situación exacta de stas nueves localidades y si las restricciones pueden caer en los próximos días.

Según los datos de Sanidad, la positividad en toda la Región sigue bajando, pero se sitúa en el 18,4% según los indicadores del 10 de octubre. En el apartado de camas UCI, el portecentaje se sitúa en el 38,22%

Situación en la capital

Ante estos datos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha adelantado que este miércoles los datos de la Comunidad mostrarán que la incidencia en la capital es de "400 casos".

"Nadie niega que los números hay que bajarlos, pero lo que discutimos es cómo hacerlo. Estamos en la misma situación que la semana del 24 al 30 de agosto. El Gobierno de la nación quiere mantener como rehenes a los madrileños", ha afirmafo Almeida en una rueda de prensa junto a la presidenta de la Región, Isabel Díaz Ayuso.

El también portavoz nacional del PP ha recordado que fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez estableció en una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes el establecimiento del estado de alarma. En este punto ha incidido en que "16 de los 21 distritos están por debajo de la cifra" en la capital.

Respuesta a Illa

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado esta mañana que la incidencia acumulada, que se sitúa por encima de 500 por 100.000 habitantes, debería descender "alrededor de 100" para dar de baja el estado de alarma. "Ha de descender muchísimo antes. Esto lo queremos discutir con ellos. Cuando se cumplan los criterios, se levantará", ha aseverado.

Ante esto, Almeida se planteado que "eran 500, esta mañana ha dicho el ministro ha dicho 200, o incluso 100. Merecemos que no se cambie el criterio de forma arbitraria. No podemos vivir al albur de que cada día haya un criterio o una cifra distinta. Tenemos la legítima duda de si eso es cierto. No puede ser que si la semana pasada fueran 500, ahora sean 100", ha apostillado a continuación.

Por otra parte, ha indicado que el estado de alarma es un instrumento constitucional y válido "pero extraordinario", por lo que entiende que "hay medios e instrumentos mejores para controlar".

Datos diarios

Las comunidades autónomas han notificado este martes a Sanidad 7.118 nuevos casos de Covid-19, 2.759 en las últimas 24 horas, lo que supone un pequeño descenso con respecto a los 2.825 diagnosticados ayer. Sin embargo, en el informe de hoy no vienen recogidos los datos de Andalucía "por problemas técnicos".

La cifra global de contagios se eleva ya a 896.086 desde el inicio de la pandemia, según las cifras oficiales. En las últimas dos semanas, hasta 32.900 personas han iniciado síntomas de coronavirus y han sido diagnosticadas, 9.290 en los pasados siete días.

De los 2.759 diagnósticos de ayer, 361 se han producido en Aragón, 139 en Asturias, 38 en Baleares, 56 en Canarias, 45 en Cantabria, 33 en Castilla-La Mancha, 14 en Castilla y León, 165 en Cataluña, 18 en Ceuta, 21 en Comunidad Valenciana, 142 en Extremadura, 253 en Galicia, 491 en Madrid, 21 en Melilla, 10 en Murcia, 363 en Navarra, 508 en País Vasco y 81 en La Rioja.

En la última semana han fallecido 406 personas con diagnóstico de coronavirus positivo confirmado en España, un retroceso en comparación con los 447 notificados este lunes. Hasta 33.204 personas con PCR positiva han fallecido desde que el virus llegó a España. En el informe de este miércoles se han añadido 80 nuevos fallecimientos.