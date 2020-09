El sur de Madrid protesta contra el confinamiento de Ayuso junto a Podemos: "¡No somos guetos!"

Los vecinos de los municipios y barrios confinados del sur de Madrid han salido este domingo a la calle para protestar por las restricciones a la movilidad que entrarán en vigor este lunes en 37 zonas sanitarias de la región para intentar frenar el avance del coronavirus.

Vallecas, Carabanchel, Villaverde, Usera, La Elipa, Fuenlabrada, Getafe... e incluso barrios de la capital que no serán confinados, como Araganzuela o Lavapiés, han reclamado la contratación de más personal sanitario, rastreadores y han exigido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los manifestantes han estado acompañados por dirigentes de Podemos, como su portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, o uno de sus cofundadores, Juan Carlos Monedero. "Quieren segregar Madrid, romper la unidad que siempre ha defendido esta ciudad, crear un apartheid donde los trabajadores se olviden de tener derechos. Que vivan para servir a los nuevos señoritos. En Vallecas, con un pueblo harto", ha escrito el ex de la formación morada.

Los irresponsables @IdiazAyuso e @ignacioaguado quieren segregar Madrid, romper la unidad que siempre ha defendido esta ciudad, crear un apartheid donde los trabajadores se olviden de tener derechos. Que vivan para servir a los nuevos señoritos. En Vallecas, con un pueblo harto. pic.twitter.com/XOwT0Jvz4d — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) September 20, 2020

"No es confinamiento, es segregación"

Cientos de personas, incluidas familias enteras, se han concentrado frente a la Asamblea de Madrid, bajo un fuerte dispositivo policial, al grito de "nuestras armas, estas son", enseñando las manos en alto. Los presentes, de todas las edades, llevaban mascarilla.

Frente a la Asamblea de Madrid vecinas y vecinos de #PuentedeVallecas se concentean. Mucha policía, hay tensión por temor a cargas #AyusoDimision #NoEsConfinamientoEsSegregacion pic.twitter.com/1HywTyJg52 — El Salto Madrid (@ElSaltoMadrid) September 20, 2020

Alrededor de 2000 en Vallekas rodeando la Asamblea de Madrid y mostrando la dignidad de los barrios del sur.



Parece que la UIP está nerviosa con la concentración.#AyusoDimision #NoEsCuarentenaEsSegregacion#NuestrosBarriosNoSonVirus #AyusoConfinateTuPrimero pic.twitter.com/iBKiUxu6Gq — Mario Espinoza Pino (@El_Moreno__) September 20, 2020

También se han escuchado consignas como "Vallecas no es un gueto", "Ayuso dimisión", "menos banderas y más enfermeras", "no es confinamiento, es segregación" y "Ayuso dimite Vallecas no te admite".

Misma situación en Carabanchel, donde también se han escuchado gritos de "Ayuso dimisión". En esta ocasión, la edad de los manifestantes también ha sido muy amplia. Desde gente joven hasta familias y jubilados, que reclaman unos servicios sanitarios de mayor calidad. "Así no, basta ya. Sanidad y Educación son la solución", coreaban, cortando la Avenida de los Poblados, uno de los ejes de este barrio.

Villaverde también ha salido a la calle para protestar frente al centro de salud de Los Rosales. "Ayuso vete ya" o "el pueblo unido jamás será vencido" han sido algunos de los lemas más escuchados.

También en #Villaverde nos concentramos contra el confinamiento en los barrios obreros de Madrid. #ConfinamientoDeClase



Frente al centro de salud Los Rosales decimos con fuerza que la #SanidadPública no se vende, ¡se defiende! ¡Hay que echar YA a Díaz Ayuso! #AyusoDimisión pic.twitter.com/pH1orJuNgh — Izquierda Revolucionaria (@IzquierdaRevol) September 20, 2020

La Elipa, perteneciento a distrito de Ciudad Lineal, también ha salido a la calle.

Más allá de los barrios de la capital, también se han visto escenas similares en Getafe y Fuenlabrada.