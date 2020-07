¿Me devolverán la multa? Así queda Madrid Central tras la sentencia que anula "la chapuza de Carmena"

El Tribunal Superior de Justicia (TSJM) ha anulado Madrid Central por "defectos formales", entre otros la carencia de una "memoria económica" y no haber cumplido con el "trámite esencial de información pública" -condiciones básicas para cualquier iniciativa de estas características-.

El proyecto fue la medida estrella de Manuela Carmena. Entró en vigor en julio de 2018. Se trata de un área de bajas emisiones con tráfico restringido que circunscribe el centro de la ciudad. ¿Cómo afecta, en la práctica, la notificación judicial? ¿Tiene una consecuencia directa en el tráfico de la capital?

¿Se puede volver a circular sin limitaciones?

No. Fuentes autorizadas del Ayuntamiento, en conversación con este diario, especifican que las restricciones de Madrid Central "siguen y seguirán vigentes": "El proyecto no decae pese a la sentencia".

¿Por qué? El actual gobierno -formado por Partido Popular y Ciudadanos- no tiene la intención de dejarlo caer y pondrá todo de su parte para que funcione, bien con la "subsanación" del modelo implantado por Carmena o con "una nueva ordenanza".

Cuando fueron oposición, estas dos fuerzas recriminaron a la entonces alcaldesa "la forma" de su ordenanza. Ahora, los de Almeida y Villacís indican: "Esto es la prueba de que fue una chapuza".

¿Se devolverá el importe de las multas?

No. La sentencia no es firme. Cabe la posibilidad del recurso. "No tiene efecto inmediato", explican desde el Consistorio a este periódico. Lo tendría en caso de confirmarse en siguiente instancia.

Hasta febrero, se interpusieron 815.000 sanciones. 90 euros de importe, 45 en caso de pronto pago. El Ayuntamiento dice no haber calculado la cifra total que esto supone, pero el cálculo podría rondar los cuarenta millones.

Si el PP estaba en contra, ¿por qué no aprovecha para acabar con Madrid Central?

José Luis Martínez-Almeida estaba en contra de estas restricciones de tráfico. Así lo indicó en campaña electoral. Con insistencia. Ciudadanos, sin embargo, criticó los defectos de forma, pero apoyó el fondo del proyecto.

Tras el pacto de investidura, Almeida cedió frente a Villacís. Según ha contrastado EL ESPAÑOL, el alcalde no aprovechará la coyuntura para derogar la norma. En una entrevista con la Cope, el propio regidor admitió lo pactado con Ciudadanos.

¿Interpondrá recurso el Ayuntamiento?

Todavía no está claro. El gobierno municipal ya ha encargado un "estudio jurídico" sobre la sentencia. La decisión se tomará a partir de su resultado. De momento, no está decidida la postura.

No obstante, teniendo en cuenta que la sentencia parte, en cierto modo, de las denuncias del PP, sería raro que un alcalde del PP la recurriera.

¿Cambiará de nombre Madrid Central?

Madrid Central fue la nomenclatura elegida por Manuela Carmena. El Consistorio dedicó tiempo y dinero a la promoción del proyecto. Dada la sentencia, el actual Ejecutivo podría aprovechar para cambiar el término. ¿Lo hará?

Según las fuentes consultadas por este diario, en el gobierno municipal son más quienes prefieren dejarlo como está, aunque la decisión no está tomada. "Madrid Central tiene un significado importante para los ciudadanos. Cambiarlo podría empujarnos a la confusión", sintetiza un importante dirigente de la ciudad.