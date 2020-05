Ayuso acusa a Sánchez de "hacerle oposición" y defiende que Madrid "ha sorprendido al mundo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que detrás de la decisión de no permitir a la región avanzar a la Fase 1 por segunda vez consecutiva hay un criterio político y no técnico y denuncia "es el Gobierno de España el que me está haciendo oposición a mí" y no al revés con unas decisiones que son "improvisadas" y "arbitrarias".

Ayuso ha señalado que los portavoces tanto del Gobierno como del PSOE han creado "calumnias" contra ella y aclara que "no animaría a pasar de fase su fuera a la gente en peligro". "Sí, vamos a seguir pidiendo pasar de fase. Hemos demostrado estar preparados", ha asegurado para dejar claro que la Sanidad de la Comunidad de Madrid está en condiciones de avanzar, a pesar de que el Colegio de Médicos de Madrid y el Sindicato de Enfermería apunten en la dirección contraria y pidan prudencia.

"Parece que tenemos una Sanidad del tercer mundo, que le falta de todo", ha criticado la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista en Telecinco, en la que ha denunciado que "esto es una guerra política" del Gobierno de Pedro Sánchez contra el de la región madrileña que "no ayuda a nadie". "Una administración superior no puede hacer eso con una administración inferior", ha denunciado.

@IdiazAyuso en @elprogramadear: "Con la capacidad que tenemos como Gobierno autonómico, hemos sido quienes hemos protegido a los sanitarios de la Comunidad de Madrid". pic.twitter.com/XqWaX8Agan — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) May 18, 2020

"Despertamos España cerrando colegios"

"Hemos sorprendido al mundo. No somos una región tercermundista. No nos van a robar el relato de la salud ni la Sanidad", ha dicho, remarcando que Madrid tiene "la mejor Sanidad de España" y que su Ejecutivo ha sido capaz de procurar mascarillas a los madrileños y proteger a los sanitarios. "¿De verdad saben mejor que Madrid lo que se ha vivido en Madrid? No nos han acompañado a los hospitales, ni a las residencias...", ha criticado.

"Nos dicen que somos un Gobierno insensato que ponía en riesgo la vida de las personas, cuando fuimos nosotros los que despertamos a España cerrando colegios y trayendo 11 aviones. No he dejado de traer un solo avión a pesar del Gobierno. Hemos sido los que hemos traído material para los sanitarios", ha proseguido.

"Tenemos la mejor Sanidad"

Ayuso ha exigido una vez más al Gobierno que dé a conocer los nombres de quienes integran el comité técnico que decide el avance de una fase a otra y ha defendido que Madrid tiene todos los condicionantes para estar en la Fase 1, a pesar de que el informe del Ministerio diga lo contrario. "Lo tenemos todo. Les hemos contestado y desmontado punto por punto al informe del Gobierno. Madrid ha tenido siempre la mejor Sanidad. No es justo", ha remarcado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado, además, una pregunta a Sánchez, al que ha solicitado una reunión. "¿Por qué el motor económico de España se tiene que quedar parado? Somos una locomotora que arrastra a las demás". Así, ha exigido "transparencia" al Gobierno porque el mando único "no puede romper la democracia en España".

Convencida de que "hay que convivir con este virus con precaución", Ayuso ha pedido no tratar a los ciudadanos como "tontos" porque "son responsables". "Si les explicas que las mascarillas, los geles y el distanciamiento son importantes, lo entenderán", ha dicho, para poner el énfasis en la economía y en el paro en la región.