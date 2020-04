"Tras dos meses, firmo el contrato el día que me echan": sigue el despido masivo de sanitarios

Carlota dejó Málaga en marzo para trabajar durante tres meses en un hotel medicalizado en Madrid por la crisis del COVID-19. En aquel momento, el virus asolaba la capital española y esta joven enfermera decidió venir a ayudar. Lo extraño, sin embargo, es que ella nunca pudo firmar el contrato (en teoría hasta el 30 de junio) porque en el departamento de Recursos Humanos siempre le decían que no estaba preparado. "Me dijeron que si el hotel cerraba no me preocupase, que nos reubicaban en algún hospital", cuenta esta sanitaria.

Así, esta malagueña continuó trabajando hasta este miércoles. Cuando, para su sorpresa, le dijeron que el complejo medicalizado cerraba y no solo eso, sino que tenía que poner rumbo de nuevo a su casa porque la despedían a ella y a todos sus compañeros. Casualmente, ese día ya estaban todos los contratos preparados con la fecha de finalización para el dia siguiente. "Nunca nos dijeron que el contrato iba a estar sujeto a condiciones y que podría ser cortado según necesidades", denuncia esta enfermera en una red social. Firmó su cese y su contrato de trabajo el mismo día que la despedían.

Esta profesional no es la única que se enfrenta a esta situación, sino que son miles los enfermeros y enfermeras que tras ser contratados por el COVID-19, en concreto más de 3.500, no van a ser renovados por la Comunidad de Madrid e incluso pueden ser despedidos antes de que finalice su contrato. Este despido, no obstante, no solo afecta a este sector sanitario, sino que es extensivo a todos los profesionales (médicos, enfermeros, auxiliares, celadores) que han sido contratados en centros públicos de Madrid a razón de la crisis. En total, según fuentes sindicales, los afectados serían 10.000.

Tras semanas en las que los sanitarios se han dejado literalmente la piel y la salud en salvar a enfermeros de coronavirus. Haciendo frente al colapso en las urgencias, en las UCIS, a la falta de EPIs, a la reutilización de los mismos y a una tasa de mortalidad que cada día se multiplicaba. La semana pasada, cuando la cifra alcanzaba ya a 40.000 sanitarios contagiados por el coronavirus Sars-Cov-2, el Ejecutivo madrileño comunicaba que todos estos profesionales ya no eran necesarios.

Una lista que, según denuncian decenas de sanitarios a EL ESPAÑOL, cada día se hace más larga. En el Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA), en Alcalá de Henares, también han comunicado hace unas horas a un grupo de enfermeras que "ya no se las necesita" y que en 15 días serán despedidas.

Sanciones

Una enfermera en la UCI de un hospital. EFE

José Manuel también aceptó un contrato de tres meses de enfermero en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, en plena pandemia. Este enfermero, no obstante, fue firmando los contratos mes a mes. Le pareció raro, pero aún así continuó trabajando. Esta semana fue a firmar el del mes de mayo, tal y como le habían dicho sus jefes y teniendo ya sus días de trabajo en el planillo de su área hospitalaria. Pero cuando llegó a Recursos Humanos, le dijeron que su contrato no estaba en la base de datos y que ya no iba a trabajar más en el centro sanitario.

"Me parece muy fuerte que nos traten así después de arriesgarnos por ayudar. Luego si te llaman para trabajar y lo rechazas, te sancionan un año. Mientras tanto, ellos te pueden tratar como quieras", denuncia este sanitario.

De ser héroes a ser completamente innecesarios. O, al menos, eso es lo cree el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo más insólito, si cabe, es que pese a que muchos sanitarios ya esperaban su despido, les ha pillado por sorpresa que aunque su contrato finalizase dentro de un mes, en realidad, pudiesen ser despedidos hoy mismo. Y es que en la letra pequeña de muchos contratos, según ha podido saber EL ESPAÑOL, el hospital le decía al empleado que en el momento en que no hiciese falta su trabajo, con anterioridad a la fecha final establecida, podía ser cesado de su actividad.

Duración del nombramiento y causa de rescisión. No obstante, este nombramiento finalizará con anterioridad a la fecha indicada siempre que desaparezca la necesidad de Recursos Humanos de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, como consecuencia del incremento de los efectivos existentes a la fecha de la firma del presenten nombramiento en la categoría objeto del mismo.

"Hemos vivido una situación que jamás pensé como enfermera que viviría. Me escuece, me fastidia, no lo puedo evitar. Miles de sanitarios han apostado su integridad física y emocional. Agradecemos los aplausos, pero no somos héroes ni víctimas, hacemos nuestro trabajo de manera responsable y se debería responder de la misma forma", concluía otra sanitaria, hace unos días, cuando se enteraba de que sería cesada de su puesto en el Hospital La Paz.