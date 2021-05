La Conselleria propone el 8 de septiembre como fecha de inicio del curso escolar

El calendario es común para toda la Comunidad Valenciana, después cada ayuntamiento incorpora tres días no lectivos.

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte propondrá a la comunidad educativa el 8 de septiembre como fecha de inicio para el curso escolar 2021-2022. La propuesta afectará al alumnado de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica y ciclos de grado medio y superior de FP.

Según ha informado la Generalitat Valenciana, las clases del curso 2021-2022 finalizarán el viernes 17 de junio de 2022 en ESO, Bachillerato y FP. En cuanto al alumnado de Infantil y Primaria, la finalización tendría lugar el martes 21 de junio.

En cuanto al calendario del resto de enseñanzas, tanto el alumnado de los programas formativos de calificación básica como también el de Formación Profesional Básica de segunda oportunidad empezarán las clases el miércoles 15 de septiembre. En el primer caso, acabarán el curso el 17 de junio y en el segundo caso, el miércoles 22 de junio.

Adultos, idiomas y deportes



En Formación de Personas Adultas se propone el inicio de curso el 20 de septiembre y su finalización el 17 de junio. En enseñanzas deportivas y artísticas de Régimen Especial se propone el inicio de las clases el miércoles 22 de septiembre y su finalización el 16 de junio. La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) tienen previsto arrancar el lunes 27 de septiembre, por lo que el curso finalizaría el lunes 27 de junio.

Las vacaciones de Navidad para el profesorado y el alumnado se establecen del jueves 23 de diciembre hasta el viernes 7 de enero, ambos días incluidos; y las de Pascua, del jueves 14 al lunes 25 de abril, también los dos incluidos.



El próximo curso 2021-2022 tendrá los siguientes días festivos autonómicos: el martes 12 de octubre, el lunes 1 de noviembre, el lunes 6 y el miércoles 8 de diciembre, y también el viernes 24 de junio.

Competencias municipales



Desde la Generalitat recuerdan que este es el calendario escolar común para todo el territorio en el ámbito autonómico. A partir de ahí, cada ayuntamiento incorpora tres días no lectivos locales, así como los festivos locales en el caso de que, uno o los dos días que les toca a cada municipio, se celebren en jornada lectiva.



Una vez se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el calendario escolar del curso 2021-2022, los consejos escolares municipales (CEM) o en su defecto, los ayuntamientos, definirán el calendario con los festivos y días no lectivos locales en cada pueblo o ciudad.



Además, los CEM pueden solicitar un cuarto día no lectivo recuperable, pero en este último caso se trata de una modificación del calendario escolar que debe autorizar la Dirección General de Centros Docentes.

Este día recuperable de clases, en el caso de que se solicite, suele establecerse alargando un día más el final del curso o bien acortando un día las vacaciones de Navidad o Pascua.