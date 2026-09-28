Pérez Llorca llega a su primer Debate de Política General sin ser ratificado por Feijóo, pero en modo candidato

La indefinición sobre su candidatura es utilizada por la oposición para cuestionar la fortaleza y estabilidad del PP valenciano.

El debate se celebra a ocho meses de las elecciones autonómicas y servirá para que Pérez Llorca haga balance y anuncie compromisos.

La dirección nacional del PP mantiene en el aire la designación de Pérez Llorca, mientras otros partidos ya han confirmado sus candidatos.

Juanfran Pérez Llorca afronta su primer Debate de Política General como president sin ser ratificado oficialmente como candidato del PP para 2027.

El president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca se enfrentará este lunes al gran examen parlamentario de su breve mandato: su primer Debate de Política General como jefe del Ejecutivo valenciano.

Lo hará, eso sí, en una situación poco habitual, ya que acudirá a Les Corts Valencianes sin que Génova le haya nombrado todavía candidato oficial del PP para las elecciones autonómicas de mayo de 2027. Y con un ojo puesto, además, en lo que ocurra en la Junta Directiva Nacional de este lunes.

Una cita en la que se aprobará la celebración de varios congresos regionales pendientes, como los de Cantabria, Canarias, Madrid, Galicia o Murcia. También están previstos los provinciales de Cataluña, Andalucía y Euskadi, y que se active una gestora para Navarra, cuyo presidente dimitió este sábado.

Todo ello, mientras la Comunitat Valenciana permanece a la espera. De hecho, la previsión es que en lo que respecta al PPCV apenas se apruebe la prórroga de la gestora que desde el pasado 22 de diciembre dirige la formación, dado que caducó en junio y se actualizará su vigencia como mero trámite.

Con todo, lo relevante de la situación es que Génova haya decidido retomar el calendario de congresos autonómicos que en un principio diseñó, sin incluir a la federación valenciana en la ecuación. Más aún con el debate que se produce este lunes en Les Corts Valencianes.

La dirección nacional del partido ha mantenido hasta el último momento en el aire la designación de Pérez Llorca y, aunque la intención inicial de Alberto Núñez Feijóo era hacerlo este mes, finalmente no ha llegado antes de esta cita sin que se concrete el motivo.

Una tesitura que deja al president en una situación complicada, dado que necesita comportarse como candidato, enfundarse el traje de presidenciable, aunque todavía no haya sido proclamado como tal. El contexto, sin duda, servirá de munición para los partidos de la oposición, PSPV y Compromís.

El Debate de Política General se celebra a apenas ocho meses de las elecciones y es la última gran cita parlamentaria antes de que los valencianos acudan a las urnas. El formato, así, invita al presidente a hacer balance de su gestión, pero también a anunciar compromisos y proyectos para los próximos años.

Por ello, tradicionalmente el último debate de los jefes del Consell antes de las elecciones se convierte en una suerte de carta de presentación ante el electorado en la que dan a conocer iniciativas que pretenden poner en marcha o medidas estrella con las que su partido concurrirá a las elecciones.

En cualquier caso, Pérez Llorca tendrá que presentar su proyecto para la Generalitat para la próxima legislatura sin tener el aval formal del presidente de su partido.

Además, es probable que aproveche para mantener cierta distancia discursiva con Vox, pese a que todavía tienen que aprobar juntos varias leyes en este periodo de sesiones.

Meses de incertidumbre

Conviene recordar que el debate sobre quién encabezará la candidatura popular lleva meses abierto. Génova había previsto inicialmente un acto para proclamar a los cabezas de lista autonómicos el 19 de septiembre.

Sin embargo, decidió aplazarlo para no desviar la atención de la crisis de Ceuta y el desgaste que estaba sufriendo por ello el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tal y como publicó este diario, la intención de Feijóo era que Pérez Llorca fuese ratificado antes de que terminara el mes. Incluso, se apuntaba a la semana previa al 28 de septiembre para que Llorca acudiera a la cita de este lunes con solvencia y también tuviera despejado el camino de cara a la festividad del 9 d’Octubre.

Pero ese escenario se ha desvanecido y nadie concreta plazos. El jefe del Consell se desplazó el pasado lunes a Madrid para reunirse con el secretario general del PP, Miguel Tellado, mientras seguía pendiente de que se oficializase su candidatura, como publicó EL ESPAÑOL.

Así, el Debate de Política General ha llegado a Les Corts este lunes sin que Feijóo certifique públicamente su condición de candidato. Una situación que contrasta con la de sus principales rivales electorales: Diana Morant ya fue designada candidata del PSPV a principios de julio y Joan Baldoví ha confirmado su intención de encabezar la candidatura de Compromís.

Mientras tanto, PSPV y Compromís tendrán precisamente en esa indefinición un argumento para cuestionar la fortaleza del president y del PP valenciano para seguir gobernando.

La incógnita sobre esta cuestión hasta el último minuto, de hecho, ha servido para que la oposición cuestionara a finales de la semana pasada la hora de inicio del debate de este año. Normalmente este comienza a las 10:00, pero esta vez lo hará a las 12:00.

Según la oposición, este horario podría permitir a Llorca ser designado antes de enfrentarse al debate. Una tesis que alimentaba el orden del día de la Junta Directiva Nacional y todo lo que ha ocurrido este fin de semana en el PP que han mantenido en vilo a todo el PPCV.

En cualquier caso, desde el PP siguen asegurando que la decisión de Feijóo sobre la candidatura Pérez Llorca está tomada pese a la falta de convencimiento -la deseada siempre fue la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que quiso quedarse en el Ayuntamiento-.

Aún así, es difícil de entender qué ocurre realmente en la dirección nacional con los numerosos vaivenes de los últimos meses. La falta de compresión alcanza a la organización valenciana, que se pregunta el porqué de una demora que consideran que solo acrecienta la división y la inestabilidad y ya afecta a la relación entre administraciones (como ejemplo, la polémica del Teatro Principal).

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, defendió el pasado viernes que el president había "hecho los deberes", puesto que "ha logrado aprobar unos presupuestos autonómicos a diferencia de Pedro Sánchez", y también "ha cerrado un acuerdo salarial con los sindicatos docentes" o con los bomberos forestales.

La paradoja, no obstante, es clara: hablará en Les Corts con el discurso de quien aspira a continuar en el Palau, mientras su propio partido mantiene pendiente el trámite para que esa aspiración se traduzca en una candidatura oficial.