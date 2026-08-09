Ordenan la evacuación urgente de Catí por el incendio de Tírig: aviso masivo a los móviles tras el avance del fuego

Las llamas devoran las sierras del interior de Castellón este domingo. Ana Escobar Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Ordenan la evacuación urgente de Catí por el avance del incendio forestal de Tírig, tras un aviso masivo a los móviles. El fuego ya ha arrasado unas 395 hectáreas y presenta dos frentes activos, uno de ellos amenazando directamente el núcleo urbano de Catí. Unos 300 efectivos, 50 unidades terrestres y 19 medios aéreos trabajan para controlar el incendio, cuyo perímetro alcanza los 15 kilómetros. Las autoridades piden extremar la precaución ante la previsión de nuevas tormentas secas y agradecer la colaboración de los vecinos.

La situación del incendio forestal de Tírig ha dado un giro preocupante esta tarde de domingo. Emergencias de la Generalitat ha enviado un mensaje masivo Es-Alert a los teléfonos móviles de la población de Catí, ordenando la evacuación inmediata del municipio.

Esta medida se ha tomado debido al avance de las llamas hacia el núcleo urbano. Hasta ahora, los cerca de 700 vecinos de Catí permanecían confinados en sus viviendas desde la tarde del sábado como medida de precaución.

Las autoridades han dado instrucciones precisas para que la salida se realice de forma ordenada. Se ha indicado el uso de la carretera CV-128 o la N-232 en dirección a Xert, siguiendo siempre las indicaciones de la Guardia Civil.

A pesar de que el aumento de la humedad relativa hasta el 70 % durante la pasada noche ha ayudado a contener el avance, el fuego sigue mostrando su fuerza en dos frentes. El sector norte es el que afecta directamente a Catí, mientras que el sur se sitúa en el término de Tírig.

Según el último balance ofrecido por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, el incendio de Tírig ya ha afectado a unas 395 hectáreas. El perímetro de las llamas se extiende a lo largo de unos 15 kilómetros.

En el terreno trabaja un dispositivo masivo compuesto por unos 300 efectivos, 50 unidades terrestres y 19 medios aéreos. El objetivo prioritario de este despliegue es intentar estabilizar los frentes lo antes posible.

Como nota positiva, los incendios declarados el pasado viernes en **Culla y la Serra d'en Galceran ya se encuentran totalmente controlados. Además, se ha levantado el confinamiento en la Serra d'en Galceran al no existir peligro para la población.

La investigación oficial mantiene que el origen de estos fuegos, al igual que uno pequeño sofocado anoche en Palanques, se debe a los rayos caídos durante las tormentas secas.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sigue la evolución desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA). El president ha agradecido la coordinación de los cuerpos de seguridad y la colaboración de los vecinos afectados en estos momentos críticos.

Las autoridades piden extremar la precaución, ya que se prevé que las tormentas secas se repitan este lunes. Se ha solicitado a la ciudadanía evitar cualquier actividad que pueda generar fuego para que todos los recursos sigan centrados en la emergencia de Tírig.