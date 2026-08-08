Alerta en los incendios de Castellón: Aemet advierte de giros bruscos de viento tras una tarde de estabilización

La acción de los hidroaviones en los incendios de la provincia de Castellón, este sábado. Ana Escobar Efe

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Las claves Generado con IA Aemet advierte de giros bruscos de viento en Castellón tras una tarde de estabilización en los incendios. Se levanta el confinamiento en Serra d'en Galceran y el albergue de Els Ibarsos ya no acoge desplazados. El foco de Tírig sigue en situación operativa nivel 2 y concentra los principales esfuerzos de los bomberos. El origen de los fuegos se atribuye a rayos durante una tormenta seca y continúan trabajando 15 medios aéreos y la UME.

Pasadas las 19:00 horas de este sábado, la lucha contra el fuego en la provincia de Castellón entra en una fase crítica marcada por la vigilancia meteorológica. El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) se ha reunido en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Tírig para actualizar una situación que, aunque mejora, sigue presentando riesgos.

La mejor noticia de la tarde ha sido el levantamiento del confinamiento en el municipio de Serra d'en Galceran. El dispositivo de emergencia en el albergue de Els Ibarsos se ha dado por finalizado tras comprobarse que ya no quedan personas desplazadas en sus instalaciones, como recoge Efe.

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso importante para las próximas horas: "No sería descartable" un giro brusco de viento de corta duración en la zona. Este cambio podría hacer que el viento vire de sur a norte debido a la influencia de las tormentas que afectan a la comarca vecina del Matarraña, en Teruel.

Actualmente, en la zona del incendio sopla brisa de sur y sur-sureste con rachas de entre 30 y 35 kilómetros por hora. Las condiciones climáticas se mantienen exigentes para los efectivos, con temperaturas cercanas a los 30 grados y una humedad relativa del 50 %.

El foco de Tírig sigue siendo la principal preocupación y se mantiene en situación operativa nivel 2. Los bomberos centran sus esfuerzos en dos sectores específicos del fuego, mientras que el incendio de Culla ya se encuentra estabilizado.

La previsión de Aemet indica que el viento girará a componente este antes de las 20:00 horas y amainará tras la caída del sol, con rachas de unos 10 km/h. Durante la madrugada se esperan vientos flojos variables. No obstante, la imagen de satélite sigue detectando una señal clara de punto caliente cerca de Tírig.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido a la reunión del CECOPI para supervisar los trabajos de extinción. El presidente ha estado acompañado por el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien ha reiterado que el origen de los fuegos fueron rayos durante una tormenta seca.

En el terreno continúan trabajando sin descanso 15 medios aéreos, junto a dotaciones del Consorcio de Castellón, bomberos forestales y una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME). A pesar de la complicada orografía, la dirección técnica del PMA considera que la evolución general está siendo favorable.