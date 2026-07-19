El Ayuntamiento de Castellón activa un plan especial de movilidad para el eclipse total de sol del 12 de agosto

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Castellón ha activado un plan especial de movilidad para el eclipse total de sol del 12 de agosto. El dispositivo incluye aparcamientos disuasorios, lanzaderas y un vial preferente para transporte público, facilitando el acceso a las zonas de observación. Se reforzarán los servicios del TRAM y habrá voluntarios, Policía Local y Protección Civil para informar y garantizar la seguridad. Habrá una programación gratuita con actividades, talleres y espectáculos en la playa del Pinar y la playa del Gurugú durante toda la jornada.

El Ayuntamiento de Castellón ha diseñado un dispositivo especial de movilidad con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que incluye aparcamientos disuasorios, servicios especiales de lanzadera y un vial preferente para el transporte público.

El objetivo es facilitar los desplazamientos y garantizar una experiencia segura para los miles de visitantes previstos en el litoral castellonense, uno de los enclaves más destacados de España para la observación de este fenómeno astronómico, según ha informado este domingo el Ayuntamiento en un comunicado.



El plan de movilidad incluye medidas para favorecer los desplazamientos, reducir la congestión del tráfico y garantizar la seguridad de residentes y visitantes, con una apuesta decidida por el uso del transporte público como principal medio de acceso a las zonas de observación.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que es "un acontecimiento único que situará a Castellón en el foco internacional", por lo que "es fundamental que los desplazamientos se realicen de la forma más eficiente posible" durante esa jornada.



El Ayuntamiento ha previsto la habilitación de varios aparcamientos disuasorios en origen, como el de la Universitat Jaume I (UJI), ya que desde el entorno del Ágora los usuarios podrán acceder al transporte público para desplazarse hacia la zona marítima.



Además, se habilitarán como aparcamientos disuasorios el Recinto de Ferias y Mercados, el del Carrefour de la avenida del Mar, el de la calle San Jorge junto al colegio San Cristóbal, y ubicado en el antiguo recinto del mercado del lunes, junto al edificio Goliat.



Por otro lado, se habilitarán aparcamientos disuasorios en destino, en la zona de playa, que permanecerán abiertos hasta completar aforo y serán los dos de la avenida Ferrandis Salvador y de San Huberto.



El Plan contempla asimismo la implantación de un servicio especial de transporte mediante lanzaderas con conexión directa entre los aparcamientos disuasorios y las principales zonas de celebración y observación del eclipse en el frente litoral. La previsión es utilizar cuatro autobuses, con una frecuencia estimada de entre 15 y 20 minutos y desde las 9:00 horas hasta las 02:30 horas.



También se ha solicitado a la Generalitat el refuerzo y ampliación del servicio de la Línea 1 del TRAM para facilitar los desplazamientos hasta la playa, mientras que se habilitará un vial de uso preferente para el transporte público para evitar en la medida de lo posible que las lanzaderas se vean afectadas por las retenciones de tráfico.



El dispositivo se completará con la presencia de voluntarios tanto en la UJI como en los aparcamientos de destino para informar a los asistentes, y habrá presencia agentes de la Policía Local y de Protección Civil para reforzar la atención y la seguridad.



Además, el Ayuntamiento ha preparado una amplia programación gratuita para todos los públicos que se desarrollará durante toda la jornada en el Escenario Sol, junto al Planetario y la playa del Pinar, y el Escenario Luna, en la playa del Gurugú, con charlas, actividades divulgativas, talleres familiares, proyecciones especiales en la cúpula del Planetario, música, danza y teatro.