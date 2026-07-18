Carrasco, designada candidata del PP a la alcaldía de Castellón para 2027: "Es una de las ciudades donde mejor se vive"

La alcaldesa de Castellón y candidata a revalidar la vara de mando en 2027, Begoña Carrasco. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Begoña Carrasco ha sido designada candidata del PP a la alcaldía de Castellón para las elecciones municipales de 2027. Durante el acto de proclamación en Santiago de Compostela, Carrasco destacó que Castellón es "una de las ciudades donde mejor se vive de España". El PP renovará 11 candidatos en capitales de provincia donde no gobierna, mientras mantiene a los 30 actuales alcaldes. De los 50 candidatos anunciados por el PP, 21 son mujeres; Carrasco y María José Catalá gobiernan, desde 2023, junto a Vox en sus respectivos municipios.

La alcaldesa de Castellón, que optará a revalidar la vara de mando en 2027, Begoña Carrasco, ha defendido este sábado en Santiago de Compostela en la ceremonia de proclamación de candidatos a las capitales de provincia para la próxima cita en las urnas locales que Castellón "es una de las ciudades donde mejor se vive de España".

Por ello, afronta con entusiasmo optar a revalidar la vara de mando: "Es una ciudad con 775 años de historia a orillas del Mediterráneo, orgullosa de su pasado, pero que mira de frente al futuro. Y les animo a visitarla en sus fiestas de la Magdalena".

"Normalmente el camino termina aquí -ha dicho en referencia al Camino de Santiago-, pero el nuestro empieza. El camino del cambio que necesita España", ha subrayado ante el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Tengo que decirles dos cosas: lo mejor que tiene Castellón es su gente, tendrán que venir a comprobarlo. Y dos, que todas las Begoñas no somos iguales. Visca Castelló", ha proclamado Carrasco durante su intervención.

La primera edil ha estado acompañada de los alcaldes y también candidatos a revalidar el cargo en Valencia y Alicante, María José Catalá y Luis Barcala.

El acto ha servido para renovar 11 candidatos de las 20 capitales de provincia donde no gobierna, mientras se mantendrán los 30 que son alcaldes. Esto significa que solo habrá un 22% de renovación.

El listado de todos los candidatos que optarán a la alcaldía de las capitales de provincia fue adelantado este viernes por el presidente del Comité Electoral Nacional del PP, Diego Calvo, quien anunció tras la reunión del organismo la aprobación de las listas.

De un total de 50 candidatos populares, 21 son mujeres, entre ellas Catalá y Carrasco, quienes gobiernan desde 2023 y junto a Vox, mientras Barcala lo hace en solitario desde 2018.

Las "caras nuevas" en el PP llegan en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.

También en Murcia, ya que la candidata será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que está en el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta, que fue el candidato en 2023.

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