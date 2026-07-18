El aeropuerto de Castellón opera 16 rutas regulares tras incorporar la conexión con Palma de Mallorca este verano

Las claves

Las claves Generado con IA El aeropuerto de Castellón opera este verano 16 rutas regulares, alcanzando un récord de conexiones. La nueva ruta con Palma de Mallorca estará activa hasta el 30 de agosto con dos vuelos semanales, viernes y domingos. Además de Palma, el aeropuerto mantiene enlaces con ciudades como Budapest, Londres, Milán, Madrid y Bilbao, entre otras. En el primer semestre de 2026, el aeropuerto registró un aumento del 9% en pasajeros, sumando 148.009 viajeros.

El aeropuerto de Castellón opera por primera vez un total de 16 rutas regulares, tras la incorporación este viernes de la conexión estival con Palma de Mallorca, que estará en funcionamiento hasta el 30 de agosto.



La ruta con la capital balear funciona por segundo verano consecutivo y dispone de dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, que se realizan con un avión ATR 72-600 con capacidad para 72 pasajeros.



La directora general de Aerocas, Raquel París, ha mostrado en un comunicado este sábado su satisfacción por la entrada en servicio de la conexión, ya que "supone que el aeropuerto tiene en marcha la totalidad de las conexiones regulares previstas para este año".

Según ha señalado, las 16 rutas programadas para este verano suman 36 frecuencias semanales, equivalentes a 72 vuelos con origen o destino en Castellón, "una cifra que no había alcanzado antes el aeropuerto".



Además de Palma de Mallorca, el aeropuerto mantiene operativas las conexiones con Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj, Bolonia, Manchester, Oporto, Asturias, Bilbao y Madrid.

A esto se añade la operativa chárter con Eslovaquia, que se desarrolla entre los meses de junio y septiembre.



El aeropuerto de Castellón cerró el primer semestre de 2026 con un incremento interanual del 9% en el número de pasajeros, el mejor inicio de año de la infraestructura, según los datos facilitados de Aerocas. Entre enero y junio contabilizó 148.009 pasajeros, 12.663 más que en el mismo periodo de 2025.